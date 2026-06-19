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18-летняя жительница Таганрога похитила технику из дома соседа и спрятала её в лесопосадке

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В Таганроге 18-летняя девушка оказалась под стражей по обвинению в краже у своего соседа. Она похитила у 62-летнего мужчины технику на сумму около 200 тысяч рублей, сообщили в городском управлении МВД.

Новости Таганрога

В полицию обратился потерпевший, заявив о пропаже имущества. Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемую — ею оказалась соседка заявителя. На допросе девушка призналась, что раньше бывала у мужчины в гостях и знала, что он иногда не запирает двери. Ранним утром она проникла в дом и вынесла ноутбуки, планшеты и телефоны, сложив их в наволочку. Похищенное злоумышленница спрятала в лесопосадке, намереваясь использовать позже.

Сейчас все украденные вещи изъяты и возвращены владельцу. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказали, что житель Кубани проведет 11 лет в колонии за жестокое убийство в Ростове.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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