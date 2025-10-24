Подарок для мужчин завода: «Красный котельщик» провёл корпоративный турнир по домино

В честь Всероссийского Дня отца, который в этом году отмечался 19 октября, Таганрогский котлостроительный завод вновь собрал мужскую часть своего коллектива на третьем по счету ПАПАфесте ТКЗ. Креативное мероприятие прошло в настоящем мужском стиле.

Главная изюминка долгожданного события — турнир по домино, игре, которая уже давно стала не просто способом отдохнуть, но и настоящим искусством логики, стратегии и командного взаимодействия. В битве за звание лучших игроков сошлись представители различных подразделений. Несложно было заметить, как азарт за игровым столом захватывал даже самых сдержанных участников — ведь на кону не только призы, но и возможность доказать: работа командой – фирменный стиль котлостроителей.

Участники играли парами – парами получали и призы: дипломы, медали, денежные сертификаты.

1-е место – Михаил Дорохов, Владимир Руденко, дирекция по закупкам и логистике.

2-е место – Сергей Квочка, Денис Токарь, трубоблочный цех.

3-е место – Владимир Щербаков, цех корпусного оборудования, Алексей Краснощеков, техническое управление.

В таком оригинальном формате День отца в нашем городе, пожалуй, не празднует больше никто – только сотрудники «Красного котельщика». И это традиция, которую нужно беречь и развивать, уверены котлостроители. Интерес к ПАПАфесту ТКЗ неуклонно растет – в этом году он собрал рекордное количество участников.

Мнения участников

Владимир Руденко, такелажник дирекции по закупкам и логистике:

«Три года назад у нас появилась такая классная традиция! С каждым разом ПАПАфесты ТКЗ становятся всё интереснее. Очень рады победе нашей команды – удача была на нашей стороне. Эмоций – море! Игра с самого начала захватила, адреналин участников зашкаливал, соперники оказались очень сильными – интрига, кто будет победителем, сохранялась до конца».

Сергей Квочка, котельщик трубоблочного цеха:

«Очень вдохновляющая атмосфера! Видно, что упорство и командный дух приносят результат – у нас второе место. Мы готовились к турниру, хотели взять реванш за прошлую игру. Рады, что получилось. Спасибо ТКЗ за такие инициативы! Ценно то тепло, которое царило на турнире. Азарт игры и общение с близкими по духу людьми – идеальное сочетание».

Алексей Краснощеков, инженер-технолог технического управления:

«Что главное в ПАПАфесте ТКЗ? Возможность собраться с коллегами и пообщаться без официоза – только увлекательная игра, дружеский юмор и мужские разговоры про охоту, рыбалку, спорт. Ко Дню отца родной завод нам снова подарил такую встречу. Спасибо за идею и реализацию – это был по-настоящему яркий корпоративный досуг!».