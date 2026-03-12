Под Таганрогом, вблизи птицефабрики, горел сухой камыш на площади около 300 кв. метров

Для его тушения была использована установка высокого давления «Линда».

В Ростовской области спасатели помогли потушить крупный ландшафтный пожар на территории села Новоприморское, неподалеку от птицефабрики, предотвратив его распространение на хозяйственные объекты и жилые дома. Инцидент произошел 11 марта.

Оперативному реагированию способствовала слаженная работа экстренных служб. После получения вызова через систему-112 к месту происшествия, где вблизи ОАО «Таганрогская птицефабрика» загорелись сухие камыши, были направлены пожарные расчеты. Для усиления группировки на помощь прибыл Синявский отряд Ростовской областной поисково-спасательной службы.

Спасатели использовали специальную установку высокого давления «Линда», что позволило совместно с пожарными локализовать и ликвидировать открытое горение на площади 300 квадратных метров.

Фото: ТГ-канал ДПЧС РО