Под Таганрогом прошел молодежный форум «Прорыв»

В Неклиновском районе Ростовской области на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Ромашка» прошел молодежный форум «Прорыв». Участие в нем приняли 150 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, стоящих на учете в органах внутренних дел и сталкивающихся с различными жизненными трудностями.

Форум длился шесть дней, в течение которых участники смогли не только интересно провести время, но и получить новые знания и навыки. На мероприятии присутствовали сотрудники различных служб полиции, включая представителей Росгвардии. Они провели беседы с молодежью, рассказывая о своей работе по поддержанию общественного порядка. Сотрудники Госавтоинспекции также поделились информацией о специфике своей деятельности и напомнили о правилах дорожного движения. Кинологи продемонстрировали мастерство своих четвероногих напарников, показав, как собаки помогают в различных ситуациях. Участники форума узнали, что полицейские и школьники также участвуют в обеспечении безопасности на массовых мероприятиях.

Организаторы наградили самых активных участников форума медалями за спортивные достижения. Сотрудники полиции и представители Общественного совета при областном главке вручили ребятам благодарственные письма, пожелав им стремиться к своим целям и соблюдать законы.

Фото: скрин видео МВД РО