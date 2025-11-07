Под Таганрогом пожилой пешеход перебегал дорогу, попал под машину и погиб

Инцидент произошел в сельской местности в темное время суток.

Вчера, 6 ноября, около 18 часов, под Таганрогом, в Неклиновском районе, по ул. Ивановская, 2, под колесами автомобиля погиб пешеход. В Госавтоинспекции рассказали подробности.

72-летний мужчина «перебегал проезжую часть справа налево без световозвращающих элементов» и попал под машину ВАЗ-2110, под управлением 60-летнего водителя.

Пешеход получил сильные травмы и был госпитализирован, однако скончался в больнице.

Госавтоинспекция Ростовской области выясняет все обстоятельства происшествия и призывает водителей строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов, а также снижать скорость вблизи жилых зон и мест массового движения пешеходов.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции РО