Под Таганрогом на пожаре в частном доме погибла 35-летняя женщина

Вечером 10 марта пожар в частном доме поселка Матвеев Курган унес жизнь 35-летней женщины. Еще две пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

О ЧП рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Возгорание произошло в летней кухне частного жилого дома. Огонь заметили прохожие, которые незамедлительно вызвали пожарных. В момент происшествия в доме находились три подруги.

Двадцатилетней девушке удалось самостоятельно спастись, выбравшись через окно. 42-летнюю хозяйку дома из огня вынесли прибывшие пожарные. К сожалению, спасти третью женщину, 35 лет, не удалось, она погибла на месте. Обе пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, находятся в реанимации.

«Для ликвидации пожара на площади 25 квадратных метров было задействовано 7 человек личного состава и три единицы техники», — говорится в сообщении.

В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что 11 марта в Таганроге тушили пожар в пятиэтажке на ул. П. Тольятти.

Фото: ГУ МЧС по РО

