Под Таганрогом из-за курения начался пожар в летней кухне, мужчина получил ожоги

Пострадавший госпитализирован.

На пожаре в Матвеево-Курганском районе вчера пострадал 61-летний мужчина. С ожогами он доставлен в больницу, сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Причиной ЧП, вероятнее всего, стала неосторожность при курении, говорится в сообщении ведомства. Возгорание случилось в летней в селе Новониколаевка. Мужчина, находившийся в помещении, получил ожоги. Огонь на 8 квадратах ликвидировали 8 сотрудников МЧС России с привлечением двух автоцистерн.

Фото: страница МЧС РО в МАХ.

