По стоимости говядины Таганрог опередил все города Ростовской области

На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

Ростовстат привел данные по средним ценам на продукты в шести крупных городах Ростовской области. По данным службы статистики на 10 ноября, некоторые из них дороже всего продаются в Таганроге.

Так, у нас самые дорогие говядина – 675,26 руб. за кг при средней цене по региону в 651,66 руб.; баранина – 808,30 за кг при средней цене в 739,42 руб.; подсолнечное масло – 151,78 руб. за литр при средней цене в 147,11 руб. Дороже, чем в других городах, в Таганроге можно купить сахар – 70,07 руб. за кг при средней цене в 65,61 руб. и картофель – 46,03 за кг при средней цене в 44.40 руб.

Отметим, что по цене на говядину Таганрог лидирует уже на протяжении года. По данным Ростовстата на 10 ноября 2024 года, этот вид мяса стоил 600,56 руб. за кг. Средняя цена по региону тогда составляла 568,35 руб.

Дешевле, чем в остальных городах, в Таганроге продаются полу-копченая и варено-копченная колбаса – 653,54 руб. за кг при средней цене в 699,29 руб.; творог – 431,51 руб. за кг при средней цене в 461,59 руб. и питьевое молоко – 109,94 за литр при средней цене по Ростовской области в 114,08.

Иллюстрацию сделал GigaChat

новости Ростовстат статистика Таганрог цены на продукты
