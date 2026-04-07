Пловцы из Таганрога стали победителями и призерами чемпионата и первенства России по спорту ЛИН

На счету Артема Павленко — три золотые медали.

В Йошкар-Оле проходит чемпионат и первенство России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН), где спортсмены из Таганрога показали отличные результаты.

Два Артема — Павленко и Гладышев — в сумме принесли в копилку сборной Ростовской области три золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Артем Павленко стал трехкратным чемпионом страны, победив на всех дистанциях брассом — 50, 100 и 200 метров. Его товарищ по команде Артем Гладышев завоевал серебро в плавании вольным стилем на 50 метров и в брассе на той же дистанции, а также две бронзовые медали на стометровке брассом и в комплексном плавании на 200 метров.

Еще одну яркую победу одержала Екатерина Константинова, ставшая трехкратным серебряным призером на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом. Эти результаты подтверждают высокий уровень подготовки таганрогских спортсменов и их тренерского штаба.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

