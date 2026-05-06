Погода в Таганроге 6 мая: ожидается до +21°, переменная облачность, магнитное поле в норме

6 мая в Таганроге установится теплая погода с переменной облачностью и небольшим юго-западным ветром. УФ-индекс в пределах нормы, магнитное поле спокойное. Днем осадков не обещают, температура воздуха +20°…+21°, влажность — 43%. Ночью облачно, градусник покажет +10°…+12°, есть вероятность кратковременного дождя. Завтра, согласно прогнозам, погода существенно не изменится, только немного усилится ветер. А к выходным в дневное время воздух прогреется до +25°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +20°…+21° (по ощущениям, как +17°). Ветер юго-западный, 1-3 метра в секунду.

Ночью облачно, влажность — 62%. Температура воздуха +10°…+12° (будет ощущаться, как +10°). Ветер западный, 3-4 метра в секунду. Вероятность осадков — 60%. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 5 (умеренный), геомагнитный индекс 2 — спокойное магнитное поле. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +13°. Световой день продлится 14 часов 40 минут, убывающая луна.

