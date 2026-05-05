Главная » Культура

В Таганрогском художественном музее стартовал проект, объединяющий музыку с живописью

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

Проект доступен для молодежи по «Пушкинской карте».

Культура

В Таганроге стартовал совместный культурно-просветительский проект, объединивший живопись и музыку. Таганрогский художественный музей и пианист, обладатель Гран-при II Всероссийского конкурса «Послы Музыки Русского музыкального общества» Даниил Топольский решили познакомить молодежь с высоким искусством и научить их лучше понимать его.  

Первыми участниками проекта стали студенты ДГТУ и Политехнического колледжа. Научный сотрудник музея Арсений Рыбалкин провел для них лекцию о золотых именах Серебряного века на примере произведений из музейной коллекции. Он рассказал о дружбе Антона Чехова с известными художниками — Исааком Левитаном, Иваном Айвазовским, Константином Коровиным, Ильей Репиным и Валентином Серовым, а также о том, как создавались те или иные полотна.   В свою очередь, Даниил Топольский представил программу «Как слушать классику?». Он объяснил молодым людям основные законы классической музыки, рассказал о символах и образах, а также о том, как музыка влияет на настроение слушателя.

В ходе встречи студенты услышали фрагменты произведений Петра Чайковского, Людвига ван Бетховена, Фредерика Шопена, Сергея Рахманинова, Джорджа Гершвина, а также композиторов-неоклассиков Ханса Циммера и Клауса Бадельта.   В завершение встречи авторы проекта выразили надежду, что им удалось пробудить у студентов интерес к великим мировым шедеврам, и теперь молодые люди будут более избирательны в своих предпочтениях в музыке и изобразительном искусстве.

Руководителей учебных заведений организаторы приглашают присоединиться к проекту, который участвует в программе «Пушкинская карта».

Фото: Таганрогский художественный музей

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

культура новости Таганрог Таганрогский художественный музей
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru