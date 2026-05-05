В Таганрогском художественном музее стартовал проект, объединяющий музыку с живописью

Проект доступен для молодежи по «Пушкинской карте».

В Таганроге стартовал совместный культурно-просветительский проект, объединивший живопись и музыку. Таганрогский художественный музей и пианист, обладатель Гран-при II Всероссийского конкурса «Послы Музыки Русского музыкального общества» Даниил Топольский решили познакомить молодежь с высоким искусством и научить их лучше понимать его.

Первыми участниками проекта стали студенты ДГТУ и Политехнического колледжа. Научный сотрудник музея Арсений Рыбалкин провел для них лекцию о золотых именах Серебряного века на примере произведений из музейной коллекции. Он рассказал о дружбе Антона Чехова с известными художниками — Исааком Левитаном, Иваном Айвазовским, Константином Коровиным, Ильей Репиным и Валентином Серовым, а также о том, как создавались те или иные полотна. В свою очередь, Даниил Топольский представил программу «Как слушать классику?». Он объяснил молодым людям основные законы классической музыки, рассказал о символах и образах, а также о том, как музыка влияет на настроение слушателя.

В ходе встречи студенты услышали фрагменты произведений Петра Чайковского, Людвига ван Бетховена, Фредерика Шопена, Сергея Рахманинова, Джорджа Гершвина, а также композиторов-неоклассиков Ханса Циммера и Клауса Бадельта. В завершение встречи авторы проекта выразили надежду, что им удалось пробудить у студентов интерес к великим мировым шедеврам, и теперь молодые люди будут более избирательны в своих предпочтениях в музыке и изобразительном искусстве.

Руководителей учебных заведений организаторы приглашают присоединиться к проекту, который участвует в программе «Пушкинская карта».

Фото: Таганрогский художественный музей