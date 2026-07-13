Плановые работы на теплосетях оставят без горячей воды жителей 14 улиц Таганрога

Отключение горячей воды в Таганроге затронет более 50 многоквартирных домов.
В Таганроге с 20 июля по 2 августа в связи с проведением планово-предупредительных работ на объектах теплоснабжения будет временно ограничена подача горячей воды. Об этом в своем канале в МАХ сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Горячую воду отключат по следующим адресам:
- ул. Бабушкина, 2-В
- ул. Воскова, 102, 110
- ул. Дзержинского, 140, 142, 142/А, 1446, 149, 152, 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 154/1, 156, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 163, 171/1, 193/1
- ул. Желябова, 1, 3
- ул. Космодемьянской, 2, 2/1, 11
- ул. Заводская, 3, 7, 8, 8/1, 8/2, 10/2, 12
- ул. Морозова, 1, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 5/1, 7, 8, 9, 11, 21, 22, 25, 27, 35
- ул. Москатова, 3, 5, 7, 9, 13/1
- ул. Кибальчича, 23а
- ул. П. Тольятти, 1, 3-А, 5, 20/5, 20/6, 22/3, 24/6
- пер. Парковый, 6, 8, 10
- ул. Толбухина, 1, 1/2, 1/3, 5/3, 8
- ул. Турубаровых, 72
- ул. Шаумяна, 20/1
- ул. Щаденко, 84, 88, 90
- ул. И. Голубца, 1/3
- ул. Черняховского, 4/1, 7
- ул. Дзержинского, 15б/1
- ул. Социалистическая, 149/2, 159
Ответственная организация: МУП «Городское хозяйство», телефон для обращений: 8 (8634) 43-11-38.
Фото Анатолия Ивашова из архива
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