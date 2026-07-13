Плановые работы на теплосетях оставят без горячей воды жителей 14 улиц Таганрога

Отключение горячей воды в Таганроге затронет более 50 многоквартирных домов.

В Таганроге с 20 июля по 2 августа в связи с проведением планово-предупредительных работ на объектах теплоснабжения будет временно ограничена подача горячей воды. Об этом в своем канале в МАХ сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Горячую воду отключат по следующим адресам:

ул. Бабушкина, 2-В

ул. Воскова, 102, 110

ул. Дзержинского, 140, 142, 142/А, 1446, 149, 152, 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 154/1, 156, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 163, 171/1, 193/1

ул. Желябова, 1, 3

ул. Космодемьянской, 2, 2/1, 11

ул. Заводская, 3, 7, 8, 8/1, 8/2, 10/2, 12

ул. Морозова, 1, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 5/1, 7, 8, 9, 11, 21, 22, 25, 27, 35

ул. Москатова, 3, 5, 7, 9, 13/1

ул. Кибальчича, 23а

ул. П. Тольятти, 1, 3-А, 5, 20/5, 20/6, 22/3, 24/6

пер. Парковый, 6, 8, 10

ул. Толбухина, 1, 1/2, 1/3, 5/3, 8

ул. Турубаровых, 72

ул. Шаумяна, 20/1

ул. Щаденко, 84, 88, 90

ул. И. Голубца, 1/3

ул. Черняховского, 4/1, 7

ул. Дзержинского, 15б/1

ул. Социалистическая, 149/2, 159

Ответственная организация: МУП «Городское хозяйство», телефон для обращений: 8 (8634) 43-11-38.

Фото Анатолия Ивашова из архива