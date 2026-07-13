Главная » #ЖКХ

Плановые работы на теплосетях оставят без горячей воды жителей 14 улиц Таганрога

На чтение 1 мин Опубликовано

Отключение горячей воды в Таганроге затронет более 50 многоквартирных домов.

#ЖКХ

В Таганроге с 20 июля по 2 августа в связи с проведением планово-предупредительных работ на объектах теплоснабжения будет временно ограничена подача горячей воды. Об этом в своем канале в МАХ сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Горячую воду отключат по следующим адресам:

  • ул. Бабушкина, 2-В
  • ул. Воскова, 102, 110
  • ул. Дзержинского, 140, 142, 142/А, 1446, 149, 152, 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 154/1, 156, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 163, 171/1, 193/1
  • ул. Желябова, 1, 3
  • ул. Космодемьянской, 2, 2/1, 11
  • ул. Заводская, 3, 7, 8, 8/1, 8/2, 10/2, 12
  • ул. Морозова, 1, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 5/1, 7, 8, 9, 11, 21, 22, 25, 27, 35
  • ул. Москатова, 3, 5, 7, 9, 13/1
  • ул. Кибальчича, 23а
  • ул. П. Тольятти, 1, 3-А, 5, 20/5, 20/6, 22/3, 24/6
  • пер. Парковый, 6, 8, 10
  • ул. Толбухина, 1, 1/2, 1/3, 5/3, 8
  • ул. Турубаровых, 72
  • ул. Шаумяна, 20/1
  • ул. Щаденко, 84, 88, 90
  • ул. И. Голубца, 1/3
  • ул. Черняховского, 4/1, 7
  • ул. Дзержинского, 15б/1
  • ул. Социалистическая, 149/2, 159

Ответственная организация: МУП «Городское хозяйство», телефон для обращений: 8 (8634) 43-11-38.

Фото Анатолия Ивашова из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

водоснабжение ЖКХ новости нет горячей воды Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru