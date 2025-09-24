Главная » #В стране

Первый ИТ-форум «Цифровые решения» состоится в Москве

На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Масштабное событие пройдет с 12 по 15 ноября в Национальном центре «Россия». Форум станет ключевой площадкой для обсуждения цифровой трансформации в стране, а также площадкой для диалога государства и ИТ-бизнеса.

Откроется форум пленарной сессией с участием ведущих представителей госорганов и бизнеса. Участники подведут итоги цифровизации за прошедший год, представят лучшие ИТ-решения, обсудят реализацию нацпроекта «Экономика данных» и выработают стратегии дальнейшего роста.

Участники смогут оценить влияние цифровых технологий на экономику, госуправление и жизнь общества. В программе форума более 90 сессий по 8 тематическим направлениям:

  • связь и телеком;
  • государственные услуги;
  • софт;
  • искусственный интеллект;
  • российское «железо»;
  • платформы и сервисы;
  • кибербезопасность;
  • кадры и обучение.

Также в рамках форума пройдет выставка цифровых решений. Она развернется на площади более 2 тыс. квадратных метров. Компании-участники, в том числе лидеры ИТ-рынка, представят свои разработки, а любой желающий сможет бесплатно протестировать цифровые продукты.

Отметим, что форум проводится Минцифры России при поддержке федерального Правительства. Больше информации на официальном сайте.

