Первый ИТ-форум «Цифровые решения» состоится в Москве

Масштабное событие пройдет с 12 по 15 ноября в Национальном центре «Россия». Форум станет ключевой площадкой для обсуждения цифровой трансформации в стране, а также площадкой для диалога государства и ИТ-бизнеса.
Откроется форум пленарной сессией с участием ведущих представителей госорганов и бизнеса. Участники подведут итоги цифровизации за прошедший год, представят лучшие ИТ-решения, обсудят реализацию нацпроекта «Экономика данных» и выработают стратегии дальнейшего роста.
Участники смогут оценить влияние цифровых технологий на экономику, госуправление и жизнь общества. В программе форума более 90 сессий по 8 тематическим направлениям:
- связь и телеком;
- государственные услуги;
- софт;
- искусственный интеллект;
- российское «железо»;
- платформы и сервисы;
- кибербезопасность;
- кадры и обучение.
Также в рамках форума пройдет выставка цифровых решений. Она развернется на площади более 2 тыс. квадратных метров. Компании-участники, в том числе лидеры ИТ-рынка, представят свои разработки, а любой желающий сможет бесплатно протестировать цифровые продукты.
Отметим, что форум проводится Минцифры России при поддержке федерального Правительства. Больше информации на официальном сайте.