Первые шаги радио в Таганроге

13 февраля отмечался Всемирный день радио – по дате создания международного радио ООН в 1946 году. Сегодня трудно себе представить жизнь без мобильного интернета, а чуть более века назад даже беспроводная радиосвязь считалась чудом техники. Такую цивилизованную привилегию имел не каждый город. А Таганрог уже в 1912 году щеголял плодами этого прогресса.

Монтаж

В XIX веке многие инженеры были одержимы идеей беспроводной связи, изобретения шли в разных странах параллельно. Но первенство принадлежит России. В нашей стране Днем радио считается 7 мая (по нов. ст.), день демонстрации Александром Поповым своего изобретения в 1895 году.

Тут же изобретение взял на вооружение Российский флот. В числе первых заказчиков на установку этой спасительной новинки были ростовские владельцы пароходных компаний. В 1901 году Попов, проходя на одном из судов мимо Таганрога, лично испытывая систему радиосвязи.

В Таганрогском порту не желали отставать. Начальник порта Александр Пименович Семенюта стал продвигать идею устройства радиостанции в Таганроге уже в 1905 году.

С июня 1911 года перед Городской Думой встал вопрос об устройстве в Таганроге радиотелеграфной станции, спущенный Почтово-Телеграфным ведомством. Радиотелеграф уже работал в Севастополе, Новороссийске и Керчи, для связи с ними нужна была станция в Таганроге, «ориентированная на юго-запад по биссектрисе угла Севастополь–Таганрог–Новороссийск». В Таганрогском порту места подходящего «ровной или особо отлогой площади» для станции не находилось.

Тогда Городская Дума при шести проголосовавших гласных «против» и 22 – «за» решила безвозмездно отвести участок Почтово-Телеграфному ведомству «на время существования станции» в районе Карантина площадью 3 484 кв. саж. Но Почтово-Телеграфное ведомство согласилось и на 2 134,2 кв. саж.

В августе 1911 года в Таганрог приехал инженер-электрик, главный механик Ростовского Почтово-Телеграфного Округа Вишневский для осмотра конкретной местности. С ним в декабре 1911 года Городская Управа составила проект договора на «приемлемых условиях».

Одним из пунктов договора был бесплатный обмен радиотелеграммами между берегом и брандвахтой о метеорологических, штормовых предупреждениях, о движении льда, о бедствиях на море, об эпидемиях, причем в неограниченных количествах.

В сентябре 1912 года установили Радиотелеграфную станцию — в районе бывшего Карантина, на пустых степных территориях, которую в те времена Городская Управа сдавала по квадратам с межевыми знаками «под бакчи и огороды», где уже началась борьба с сусликами и сорняками за повышение плодородности почв, где недавно ввели севооборот, а пока… Здесь встала «береговая радиостанция», от которой в город были проведены провода. В октябре 1912 года прибыло оборудование: комплект частей Морзе, клопфер, ключ, резонатор и пр.

Подрядчиком строительно-монтажных работ по установке радиостанции и проведению телефонного провода был Диамантиди. Сдать работы начисто подрядчик обязался 15 мая 1913 года (со штукатурными и малярными), очистка территории после строительства входили в обязанность подрядчика.

«За двадцать лет в этой пригородной полосе возникли лишь два кирпичных здания: одно – двухэтажное, с густой сетью проводов над крышей, другое – маленькое, с крошечным двориком. В большом, как говорили, работала радиостанция, но толком мало кто знал, что это за новшество такое…» (И.Д. Василенко. Приключения Заморыша.)

Домик этот просуществовал почти век и был почти музейным экспонатом, но совсем по другому поводу.

«Мог ли я предполагать, что всего четыре года спустя вся эта местность изменится до неузнаваемости, что на ней вырастут огромные заводские корпуса с трубами до небес, что оба здания (радиостанции) окажутся на территории завода, а их «таинственных» обитателей просто-напросто вытурят, чтобы разместить здесь главную контору (РусБалт) завода.» (Там же.)

Так это было…

Переезд

Началась Первая Мировая война, в 1915 г. в наш город стали эвакуироваться различные учреждения и предприятия. Самым крупным из них был Русско-Балтийский завод из Ревеля (ныне – Таллин). Ему выделили территорию вокруг Радиотелеграфной станции, стоящей фактически в степи.

В октябре 1915 года областное начальство – генерал от кавалерии, войсковой атаман Всевеликого войска Донского Покотило получил беспокойную телеграмму от начальника Ростовского Почтово-Телеграфного округа. Ему не давала покоя мысль о том, что в Таганроге «земля вокруг станции продана городом Русско-Балтийскому заводу, из-за чего работа правительственной радиостанции ухудшится»! Областное начальство предложило городскому голове Платонову исследовать этот вопрос.

«Заявления начальника Почтово-Телеграфного Округа не соответствует действительности», – пытался успокоить Платонов атамана. Исключительные себе условия при заключении договора станция не оговаривала, а при обсуждении этого вопроса в Городской Думе с инженером Русско-Балтийского завода Тенчинским были приведены сведения, что в Ревеле (откуда эвакуирован завод) также близко находился завод и Радиотелеграфная станция, и «последней никакого ущерба не наносят».

Таганрогская Управа предложила Радиостанции остаться внутри Балтийского завода с выделенной ей дополнительной землей, «чтобы к ней был проезд». Этот компромиссный вариант, предложенный Управой, тревожил связистов. Начальник Ростовского Почтово-Телеграфного округа Дьяков не находит себе места, он обращается в столицу, откуда в Таганрогскую Городскую Управу приходит телеграмма о необходимости выделения другого городского места и переноса станции за счет эвакуированного завода.

Городской голова Таганрога Платонов вопрошает в декабре 1915 года начальника Ростовского Почтово-Телеграфного округа: укажите, какое место вам походит. Ростов охотно перечисляет характеристики требуемого участка, среди которых: удобство сообщения с городом, близость к дороге в город (ныне этот участок дороги называется улицей Инструментальной), грунт должен быть не наносным, а площадь участка – отлогой.

Теперь для осмотра в натуре предполагаемого нового участка под Радиотелеграф в феврале 1916 года приезжает сам начальник Ростовского Почтово-Телеграфного округа Дьяков. С ним было утверждено место Радиостанции, на котором она простоит несколько десятилетий и переживет две оккупации.

Снова образовывается строительный комитет по установке радиостанции, переустройству телеграфного провода и телефонной сети, который завершит свою работу в сентябре 1916 года.

И в том же году Станция переехала на новую площадку «рядом с лагерной дачей, отведенной под постройку городской больницы». Этот участок в 3 716,17 кв. саженей с южной стороны дороги (ныне ул. Инструментальная) между переулками Речным и Васильевским спустя чуть менее века был отдан конно-спортивной школе при Приморском парке, а потом продан под строительство многоквартирных домов, которые и стоят там ныне, выйдя за границы участка радиотелеграфной станции.

А домики бывшей радиотелеграфной станции, о которых писал Иван Дмитриевич Василенко, были переданы Русско-Балтийскому заводу (сейчас они не сохранились).

Вновь установленная в 1916 г. Радиостанция на новом месте (из фотофонда ГАРО)

Что было дальше

Радиовещание в привычном для нас значении радиопередач человеческой речи, а не телеграфных сигналов, стало следующим шагом в развитии радио. Речь передавать по радио научились в 1906 году, первая радиопередача в современном смысле состоялась в 1919 году.

Задачу передавать на большие расстояния речи, доклады, лекции и проч. поставил перед советским правительством неугомонный Владимир Ильич Ленин. «При полной негодности и даже вредности большинства профессоров» для вещания особенно для неграмотных масс в глубинке стали необходимыми развитие «громкоговорящих аппаратов» и организация радиотелефонной связи. Строилось «планов громадье», выделялись большие суммы.

На такой волне в 1925 году в доме по ул. Октябрьской № 37 (ранее № 35) разместился городской радиоузел. Сначала радиоточек вещания было немного. Массовая радиофикация в Таганроге пошла с 1928 года. Во второй половине 1920-х годов всегда полным был зал для слушания радиопередач на втором этаже ж/д вокзала.

Но это уже следующие шаги радио в Таганроге.

На главном фото: радиотрансляторная станция Таганрога с 1925 г., ул. Октябрьская, 37.

Екатерина ГАЛОЧКИНА (по архивным материалам), фото предоставлено автором