Пережившая IV стадию рака Екатерина Дюжикова из Таганрога теперь помогает другим онкобольным

В прошлом году мы рассказывали о замечательной таганроженке Екатерине Дюжиковой, которая смогла вернуться к нормальной жизни после IV стадии онкологии.

Сегодня Екатерина — консультант в благотворительном фонде «Онкологика». Такие консультанты называются «равные по опыту».

Кто такие «равные»?

Они могут помочь тем, кто столкнулся с подобным диагнозом, онконавигацией и планом действий, чтобы можно было сберечь силы и время, которые так важны на пути к здоровью. Консультанты делятся навыками жизни, оказывают эмоциональную поддержку. «Равные» приняли свой диагноз и научились с ним жить. Благотворительный фонд «Онкологика» помогает взрослым пациентам и их близким по всей России. Учредитель и президент Фонда — Мирослава Сергеенко:

«Самодостаточные и сильные люди, у которых обнаружили рак, нуждаются в опоре. Ведь онкодиагноз способен выбить из колеи каждого. Почему я так уверенно говорю об этом? Потому что сама была по ту сторону баррикад».

В 2012 году у Мирославы обнаружили агрессивный рак молочной железы, активная и амбициозная молодая женщина почувствовала себя маленькой и беспомощной…

«Сама я обратилась в «Онкологику» в 2021 году, — рассказывает Екатерина Дюжикова. — Здесь помогают по-разному: от консультации психологов до оплаты части лечения. Подопечных у фонда очень много. Когда обращаются люди с таким же заболеванием, консультант делится своим опытом, помогает понять, что может ждать человека, к чему нужно быть готовым, какие действия предпринять в первую очередь».

Истории у заболевших очень разные. «Равный» может подсказать вопросы, которые стоит задать врачу, — что с собой взять в больницу, как пережить то или иное состояние после химиотерапии. Сориентирует по навигации фонда: куда можно обратиться, и какую помощь получить.

Екатерина Дюжикова сегодня

«Вижу цель»

Сейчас к Екатерине не так часто обращаются — «равных по опыту» много. Чаще ей пишут в личные сообщения через соцсети и группы. Выясняют, как попасть на прием в клинику, где Катя проходила лечение, на консультацию к её врачам.

«Никогда не отказываю, готова уделить этому время и, как могу, помогаю в сопровождении. Даю нужные телефонные номера, кого-то даже связываю с медицинским учреждением. Многим помогла, и очень этому рада. Вот, например, молодая женщина, Елена, 34 года, за 7 лет — где только не лечилась. Елена очень устала: за эти 7 лет не случилось ремиссии, максимум, врачи добивались стабилизации состояния. Теперь она находится в Пироговском центре в Москве на лечении у моего врача (врача-гематолога, врача-онколога) Никиты Евгеньевича Мочкина. Скоро Елене предстоит пересадка костного мозга, а сейчас она в ремиссии. Искренне за неё рада», — рассказывает Екатерина.

Слова Елены очень тронули Екатерину Дюжикову: «Доверилась, как и ты, этому доктору, и наконец-то вижу свою цель, спасибо, Катя».

Екатерина рассказывает, что случается и по-другому: она консультировала, давала телефоны, даже помогла записаться к врачу на прием, а человек не выходит на контакт, пускает все на самотек.

«Через несколько месяцев звонят в слезах и рассказывают, что уже IV стадия, и помочь никто не может. Это больно слышать, в таких случаях даю рекомендации по навигации на месте. Если бы не тянули время с самого начала, могло быть по-другому», — делится Екатерина Дюжикова.

Ценность жизни

Ее сегодняшние планы неизменны: она хочет помогать людям и будет продолжать давать бесплатные консультации в качестве «равной по опыту». А еще Екатерина любит свою профессию (она специалист эстетической косметологии). Это возможность показывать красоту женщин им самим, и помогать стать еще привлекательней. Катя видит хороший результат, как и ее клиенты.

В прошлом году Екатерина открыла свою студию красоты, сделала клиентский день: девушки с инвалидностью получают 25% скидку на услуги. А еще она проводит девичники — дни красоты и легкости. Бывает, что в своей студии консультирует онкобольных, если человек из Таганрога, и ему нужно срочная помощь.

«В феврале я прошла плановое обследование на онкологию, оно показало нехороший результат. Подозрение на рецидив. В начале апреля выезжаю на консультацию в Москву. Очень надеюсь, что это не так. У меня очень много планов», — делится Катя.

Гости девичника Екатерины Дюжиковой

Главной жизненной задачей она видит вырастить своих детей, мальчиков — порядочных мужчин. Екатерина Дюжикова — мама двух сыновей: Даниилу 16 лет, а Егору 9. Еще Екатерина очень хочет показать детям Санкт-Петербург, и надеется, что в этом году у нее это получится.

«Подумала и решила: если что-то пойдет не так, просто буду жить свою жизнь. Вот какая есть, жизнь — она самая любимая и лучшая… Каждый день чувствую ее всем своим телом, всей душой. Консультирование не мешает, наоборот, понимаю и вижу ценность каждой человеческой жизни и никогда об этом не забываю», — акцентирует Катя.

Консультирование стало ее образом жизни, будто так было всегда. Заболевание оставило особенный опыт, и Екатерина им делится.

«Многие люди, столкнувшись с таким диагнозом, ставят точку. И это ошибка, нужна запятая! Необходимо продолжать, идти дальше и не останавливаться, чтобы не случилось! Не зря же говорят: жизнь не повторить. Ни в одном шкафу нет такой же. Тут должна сработать нотка эгоизма — здорового и в меру. Путь непростой, но на этом пути можно познакомиться с самим собой по новой, все начав с начала», — уверена Катя Дюжикова.

Спешим успокоить наших читателей — Екатерина побывала на консультации у своего врача в московском Пироговском центре. У нее все хорошо. Рецедива нет.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото предоставлены Екатериной Дюжиковой