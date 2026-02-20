Главная » Новости Таганрога

Пенсионер под Таганрогом поверил мошенникам и перевел деньги на «безопасный счет»

На чтение 1 мин Просмотров 59 Опубликовано

Прокуратура защитила его финансовые интересы через суд.

Новости Таганрога

Пожилой житель Матвеево-Курганского района, под Таганрогом, стал жертвой телефонных мошенников. Мужчина перевел почти 350 тыс. рублей на так называемый «безопасный счет», реквизиты которого ему сообщили неизвестные, представившиеся сотрудниками банковской организации и правоохранительного органа.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Прокуратура встала на защиту прав пенсионера и обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца банковского счета суммы неосновательного обогащения.

«Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу мужчины взысканы указанные денежные средства. Исполнение решения на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Фото: freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия прокуратура Таганрог телефонное мошенничество
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru