Пенсионер под Таганрогом поверил мошенникам и перевел деньги на «безопасный счет»

Прокуратура защитила его финансовые интересы через суд.

Пожилой житель Матвеево-Курганского района, под Таганрогом, стал жертвой телефонных мошенников. Мужчина перевел почти 350 тыс. рублей на так называемый «безопасный счет», реквизиты которого ему сообщили неизвестные, представившиеся сотрудниками банковской организации и правоохранительного органа.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Прокуратура встала на защиту прав пенсионера и обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца банковского счета суммы неосновательного обогащения.

«Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу мужчины взысканы указанные денежные средства. Исполнение решения на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Фото: freepik