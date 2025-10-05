Главная » #Дата

Педагоги Таганрога принимают поздравления с профессиональным праздником

Накануне Международного дня учителя, который отмечается 5 октября, в Городском доме культуры состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к празднику.

В ГДК собрались лучшие представители этой благородной профессии — руководители и учителя таганрогских школ и гимназий, педагоги дошкольных учреждений и организаций дополнительного образования, преподаватели колледжей и вузов, ветераны педагогического труда, члены городской организации Общероссийского Профсоюза образования.

Слова признательности и благодарности педагогам адресовали глава города Таганрога Светлана Камбулова, председатель городской Думы Роман Корякин и начальник управления образования Таганрога Ольга Морозова.

«В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за ваш бесценный труд, терпение, мудрость; за то, что вкладываете в наших детей не только знания, но и свою душу и сердце. Здоровья вам, неиссякаемой энергии и благополучия. Пусть работа приносит вам только радость и удовлетворение, а ученики вдохновляют своими успехами и достижениями!», — поздравила педагогов Светлана Камбулова.

Сегодня в системе образования Таганрога работают 2,5 тысячи педагогов – это неравнодушные, увлеченные и инициативные люди, которые не просто передают подрастающему поколению свои знания и опыт, а всецело формируют гармоничную личность. При этом таганрогские педагоги регулярно подтверждают свой профессиональный талант. Свидетельством тому являются многочисленные победы преподавателей в педагогических конкурсах, высокие достижения их учеников на олимпиадах и экзаменах.

За последние годы заметно преобразилась городская образовательная инфраструктура: внедряются современные цифровые технологии, улучшается материальная база учебных заведений, расширяется доступ детей к дополнительному образованию. Уникальные площадки, такие как: центр цифрового образования «IT-Куб», учебно-методический центр «Авангард» и технопарк «Кванториум», предоставляют возможности для профессионального роста и творческого развития школьников.

Активно развиваются воспитательные программы, направленные на развитие гражданских качеств молодёжи. Юные таганрожцы принимают участие в «Движении Первых», «Юнармии», успешно выступают в конкурсах, соревнованиях и проектах различного уровня.

«Всегда и во всем учитель должен быть образцом для подражания, потому что на него возложена очень важная и ответственная миссия. Сегодня вы растите новое поколение, которое завтра будет определять судьбу нашего города, области, страны, – отметил Роман Корякин. – Поэтому так важно, чтобы тот огонь знаний, который вы дарите своим ученикам, никогда не угасал, а у вас никогда не пропадало желание сеять разумное, доброе, вечное.

Кульминацией торжественного мероприятия стало награждение педагогов. Лучшим работникам образования были вручены ведомственные и муниципальные награды, а подарком для всех присутствующих стала яркая концертная программа.

По материалам dumataganroga.ru, Telegram-канала Светланы Камбуловой, фото Анатолия Ивашова

