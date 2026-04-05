Педагоги из Таганрога обсудили единые подходы к воспитанию на форуме в Ростове

Педагоги из Таганрога обсудили единые подходы к воспитанию на окружном форуме в Ростове-на-Дону. Мероприятие, собравшее свыше 750 специалистов из ЮФО и новых территорий, было посвящено выработке стратегий в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и региональной инициативы «Педагоги и наставники».

В этом сезоне форум «Новая философия воспитания» впервые объединил не только руководителей школ, их заместителей и советников по воспитанию, но и представителей дошкольного образования. Это расширение позволило детально рассмотреть вопросы преемственности между детским садом и школой для согласования воспитательных методик.

Таганрогскую делегацию составили директора и советники из школ №6, 8, 27, 31, 32, 35, 36 и лицея №33. Ключевой темой пленарной сессии стал единый вектор развития воспитательной системы в рамках программ «Навигаторы детства» и Росдетцентра. На отдельной площадке педагоги проанализировали успешные практики взаимодействия и определили роль советников в построении эффективных моделей преемственности. Практическая часть форума включала работу в «Архитектурной мастерской развития проекта «Навигаторы детства» до 2030 года», где под руководством модераторов участники разрабатывали долгосрочные воспитательные подходы. Завершился форум посещением образовательных учреждений региона, обменом опытом и подведением итогов.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой

