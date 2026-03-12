Маршрут электропоездов Ростов — Таганрог остается самым востребованным на Дону

В Ростовской области реализуется масштабная программа обновления подвижного состава пригородных поездов.

Пригородные электрички сохраняют статус ключевого вида транспорта для жителей Ростовской области. По итогам 2025 года услугами АО «СКПК» воспользовались свыше 10 миллионов пассажиров, что соответствует 97,7% от показателя предыдущего года.

Наиболее популярными у пассажиров остаются маршруты Ростов — Таганрог, который обслужил 5,25 млн человек, и Ростов — Лихая с пассажиропотоком в 1,55 млн.

В Ростовской области реализуется программа обновления подвижного состава, направленная на повышение качества обслуживания пассажиров. В сотрудничестве с Северо-Кавказской железной дорогой и АО «СКПК» регион получил шесть новых шестивагонных электропоездов ЭП3Д, которые заменили устаревшие модели ЭД9М. На данный момент в эксплуатации находится 45 составов, включающих 201 вагон, и все они соответствуют современным стандартам.

Новые поезда разработаны с учетом современных требований к комфорту. Они оснащены системами климат-контроля, экологичными туалетными комплексами и USB-портами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, они адаптированы для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями.

Развитие пригородного сообщения остается одним из безусловных приоритетов транспортной политики региона, подчеркнула заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова, отметив, что «важно сделать поездки на пригородных поездах не только быстрыми, но и максимально комфортными для каждого пассажира, и поступление новых составов серии ЭП3Д — важный шаг к повышению качества услуг».

Фото: donland.ru