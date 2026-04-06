Парусный экипаж семьи Шевцовых из Таганрога стал серебряным призером международного фестиваля

Супруги Павел и Лариса Шевцовы из Таганрога завоевали серебряные медали международного фестиваля адаптивных видов спорта «Импульс».

В Сочи, на базе Южного федерального центра спортивной подготовки «Юг Спорт», состоялся Третий международный фестиваль адаптивных видов спорта «Импульс» — International Inclusive Games 2026. Он собрал свыше трех тысяч участников из 22 стран мира. Соревнования проходили в более чем 20 видах адаптивного спорта.

Международный фестиваль адаптивных видов спорта «Импульс» — это поистине уникальная платформа, созданная для того, чтобы спортсмены с ограниченными возможностями здоровья со всего мира могли не только состязаться, но и общаться, делиться опытом, находить новых друзей и чувствовать себя частью глобального спортивного сообщества.

Кроме спортивной программы большое внимание было уделено развитию профессионального сообщества, прошли различные мастер-классы, в которых обсуждали инновационные методики реабилитации через физическую активность, создание безбарьерной среды и развитие инклюзивной инфраструктуры.

Фестиваль проводился в рамках реализации программы «Национальные проекты России» — Федерального проекта «Спорт России».

«Поздравляем парусный семейный экипаж из Таганрога — Павла и Ларису Шевцовых — с серебряными наградами! Федерация парусного спорта города Таганрога гордится заслуженными успехами наших яхтсменов, — поделилась председатель правления Федерации Елена Сирота. — Кстати, Павел Шевцов — тренер проекта «Жизнь под парусом! Ветротерапия. Таганрог», реализуемого Федерацией при поддержке гранта Губернатора Ростовской области, и с 15 апреля мы продолжим мероприятия проекта на воде.

Ранее мы рассказали, что таганрогские тренеры вошли в число лучших на Дону.

Фото предоставлены Федерацией парусного спорта города Таганрога