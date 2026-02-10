Региональный этап Всероссийского чемпионата по профмастерству в Таганроге будет проходить на пяти образовательных площадках

Мероприятие способствует привлечению внимания к профессиям, востребованным в экономике, в нем участвуют школьники и студенты колледжей и техникумов.

Сегодня в Таганроге, на площадке Механического колледжа, был дан старт региональному этапу Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы 2026».

Участников — а это учащиеся школ старше 14 лет, колледжей и техникумов — приветствовала глава Таганроге Светлана Камбулова:

«Уверена, что такие мероприятия играют важную роль в профессиональном развитии молодежи, позволяя им продемонстрировать свои способности и подготовиться к будущим профессиональным вызовам. Для наставников это отличная возможность увидеть достижения своих учеников и оценить эффективность своей работы. А работодатели могут присмотреться к перспективным специалистам, что особенно важно в условиях дефицита квалифицированных кадров», — подчеркнула глава города.

В этом году Таганрог принимает соревнования по 19 компетенциям на пяти образовательных площадках: Механический колледж, колледж морского приборостроения, Авиационный колледж, Донской строительный колледж и техникум сервиса жилищно-коммунального хозяйства.

По итогам проведения регионального этапа чемпионата в каждой из компетенций будут определены победители, которые войдут в сборную Ростовской области и примут участие в финале Национального чемпионата. Его проведение запланировано на осень 2026 года.

В целом более 750 юных жителей донского региона станут участниками регионального этапа Всероссийского чемпионата «Профессионалы». Он будет проходить в 110 компетенциях, а в этом году, как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев, пополнился рядом новых направлений: разработка мобильных приложений, спасатель в акваториях, промышленный альпинизм, промышленная робототехника, цифровая метрология, дизайн интерьера, лаборант химического анализа, переработка нефти и газа и другие важные сферы обучения.

Фото: ТГ-канал Андрея Фатеева