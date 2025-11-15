Главная » Новости Таганрога

От подвига к успеху: таганрогские ветераны СВО открывают бизнес при поддержке государства

В Таганроге участники специальной военной операции все чаще находят применение своим навыкам в предпринимательстве благодаря государственной программе социальных контрактов.

Эта мера поддержки помогает ветеранам восстановить финансовую стабильность и реализовать бизнес-идеи, способствуя развитию города.

Например, Дмитрий после возвращения со службы открыл в Таганроге мастерскую по изготовлению свечей. Его изделия быстро завоевали популярность благодаря высокому качеству и индивидуальному подходу к клиентам. Предприниматель не только улучшил свое материальное положение, но и стал примером для молодежи, демонстрируя возможности для самореализации.

Другой ветеран СВО Артем использовал социальный контракт на приобретение оборудования для плиточных работ. Его строительный бизнес успешно развивается и расширяется. Артем активно передает свой опыт другим участникам спецоперации, помогая им освоиться в предпринимательской деятельности.

«Социальные контракты становятся важным инструментом адаптации ветеранов к мирной жизни. Они позволяют не только создать источник дохода, но и воплотить в жизнь давние мечты, одновременно внося вклад в экономику. Люди, прошедшие серьезные испытания, доказывают, что можно добиться успеха в новых условиях и служить примером для окружающих», — отметили в УСЗН Таганрога.

По вопросу оформления соцконтракта необходимо обращаться в управление социальной защиты населения Таганрога по адресу: пер. Мечниковский, 2 либо подать заявку через Единый портал государственных услуг.

Ранее мы рассказывали, что в 2025 году жители Таганрога заключили соцконтракты на 31 млн рублей.

