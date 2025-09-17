От Москвы до Минусинска: в Таганроге проходит театральный фестиваль «На родине А.П. Чехова»

Напомним, 16 сентября в Таганроге стартовал театральный фестиваль «На родине А.П. Чехова». В этот будний день Чеховский театр переполнялся зрителями дважды: Минусинский драматический театр «Колыбельную для Софьи» представлял и днем, и вечером. В перерыве между спектаклями состоялась пресс-конференция.

Художественный руководитель Таганрогского театра имени А.П. Чехова Сергей Герт отметил, что во второй половине XIX века на таганрогские подмостки ступали едва ли не все величайшие артисты того времени, а также напомнил — проходящий в нашем городе и посвященный Чехову театральный фестиваль ведет свою историю с 1980 года. Его участниками стали лучшие российские театральные коллективы, а также артисты Японии, Германии, Испании, Италии, Австралии, Грузии, Хорватии и других стран.

Начальник городского управления культуры Елена Шелухина напомнила, что Таганрог привержен добрым духовным традициям, и фестиваль «На родине А.П. Чехова» — тому подтверждение. В связи с театральным форумом этого года вспомнила слова из песни «Широка страна моя родная», и не зря: наш фестиваль на этот раз охватил театры «От Москвы до самых до окраин».

Приехавший из Кабардинки, что под Новороссийском, «Театр Старого Парка» привез «60 минут Чехова». Город Севастополь представлен сразу двумя театрами: уже знакомый и полюбившийся таганрожцам драматический театр Черноморского флота РФ им. Б. Лавренева удивит кабаре-сюитой «Под холщевыми небесами», а особенным сюрпризом для наших юных зрителей станет спектакль от Севастопольского ТЮЗа «Каштанка». Давние друзья Чеховского – артисты театра «Школа драматического искусства» (Москва) – покажут спектакль по Чехову «Моя жизнь». Закроет фестиваль премьера Таганрогского театра им. А.П. Чехова «Дядя Ваня».

Особые слова благодарности Елена Шелухина высказала в адрес драмтеатра из города Минусинска Красноярского края. Преодолев почти 5000 км, сибиряки приехали в Таганрог с постановкой «Колыбельная для Софьи».

«Я вообще люблю маленькие города, — призналась впервые приехавшая в Таганрог автор и руководитель творческого проекта «Театральная провинция», эксперт и член жюри общероссийских и региональных фестивалей Ирина Москаленко. – В том числе, потому что в маленьких городах рождаются прекрасные артисты, прекрасные спектакли… Театр в маленьком городе воспитывает и прививает любовь к своей малой родине… Я дышу у вас морским воздухом, старой архитектурой. У вас – очень симпатичные, улыбчивые, приветливые люди… В поезде мой попутчик, таганрожец, рассказал мне, что его друзья не смогли купить билеты на фестивальные спектакли. Поэтому я представляю, как здесь театр любят, как ждут этот фестиваль. Вообще фестиваль – это всегда праздник не только и не столько для театра. Для театра это скорее – испытание. Фестиваль – праздник для жителей города и для тех, кто сюда приезжает».

Её слова подтвердила актриса Минусинского драмтеатра Ольга Смехова, признавшая, что наш южный приморский город – очень теплый во всех отношениях.

«Кажется, что ты приехал на курорт», — говорит Ольга. И тут же отмечает, что она – несравненно счастливее отдыхающих, потому что прекрасные дни проводит не только в нашем городе, но и в его театре, буквально пропитанном великой историей.

Сохранения особого театрального духа после начавшейся в Чеховском реконструкции нам пожелал и художественный руководитель Минусинского городского драматического театра, режиссер спектакля «Колыбельная для Софьи» Алексей Песегов. Он также отметил, что русский психологический театр – достояние не только наше национальное, но и общемировое, и его необходимо уберечь и сохранить.

А Сергей Герт выразил Алексею Песегову признательность и за «Колыбельную для Софьи», и за тех замечательных артистов, которые, пройдя прекрасную школу Минусинского драмтеатра, теперь служат в Таганрогском Чеховском театре, и за будущий спектакль, который Алексей Песегов согласился поставить в нашем городе с нашей труппой в качестве приглашенного режиссера.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото Анатолия Ивашова