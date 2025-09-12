Оснащение таганрогского самолета-амфибии новым двигателем даст ему «вторую жизнь»

Перспективы ТАНТК им. Бериева обсудили в ходе своего визита на предприятие министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и глава региона Юрий Слюсарь.

Сегодня в Таганроге с рабочей поездкой побывали министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и глава Дона Юрий Слюсарь. Целью их посещения стал Таганрогский научно-технический комплекс имени Бериева, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха.

Высокие гости осмотрели ключевые участки авиапредприятия, где идет механическая сборка узлов и агрегатов, обработка алюминиевых сплавов и покраска изделий. На агрегатно-сборочном производстве амфибии Бе-200шел шел процесс сборки различных элементов фюзеляжа и стыковка агрегатов.

Управляющий директор предприятия Сергей Шамшура сообщил, что на ТАНТК успешно реализуются программы модернизации и технического обновления производства. В последние годы завод значительно увеличил выпуск техники, и производственная программа полностью загружает предприятие.

После ознакомления с производством руководители обсудили планы по его дальнейшей модернизации и оснащению самолета-амфибии «Бе-200» новым отечественным двигателем ПД-8.

«В настоящее время на предприятии ведется работа по ремоторизации Бе-200. В этом году мы финансируем опытно-конструкторские работы, и продолжим это в следующем. Надеемся завершить эту работу к 2027 году. Если по итогам ОКР будет получен положительный результат, в 2028 году приступим к серийному производству», – заявил Антон Алиханов.

Юрий Слюсарь выразил благодарность главе Минпромторга России за внимание к таганрогскому авиапредприятию и всей промышленности Ростовской области и отметил, что после установки нового двигателя ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 начнется вторая жизнь и выразил уверенность, что все сроки будут соблюдены.

«Конечно, актуально техническое перевооружение всего предприятия. Ресурсы на обновление станочного парка, на закупку дополнительного технологического оборудования предусмотрены. И для завода это новая технологическая страница. Надеюсь, что мы сможем реализовать все планы по обновлению в сжатые сроки, и это положительно скажется на серийности самолетов Бе-200. Технологический рывок позволит увеличить серийность», — уверен Юрий Слюсарь.

«Бе-200», который выпускает таганрогский АНТК имени Берива, – это единственный в мире реактивный самолет-амфибия с уникальными возможностями пожаротушения, он используется спасательными службами по всему миру для оказания помощи в зонах бедствий и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Фото: donland.ru