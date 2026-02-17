Ординаторы РостГМУ работают врачами-стажерами в медучреждениях Таганрога и области

Студенты старших курсов практикуются на должностях среднего медперсонала.

В Ростовской области выстроено прочное партнерство РостГМУ и медицинских организаций. В частности, в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» 185 ординаторов уже работают врачами-стажерами в Ростове, Таганроге, Азове, Батайске, Гукове, Новочеркасске Шахтах, рассказали в правительстве региона.

В настоящее время студенты старших курсов РостГМУ могут работать в качестве среднего медперсонала. 400 молодых людей уже влились в донскую систему здравоохранения, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что донские врачи начали применять инновационный метод исследования сосудов для пациентов, которым ранее это было недоступно из-за проблем с почками. Речь идет о методике карбоксиангиографии.

Фото: donland.ru