Ольга Ткаля: «К каждому сотруднику нужно уметь подобрать свой ключик»

Есть люди, чья работа на производстве — признак стабильности. Они — настоящая связь времен и поколений: помнят, как всё было, знают, как есть, и понимают, как должно быть. Ольга Ткаля — одна из них.

36 лет назад она пришла на Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) контролером, а сегодня руководит сборочно-сварочным участком № 3 трубоблочного цеха (ТБЦ). Проходили годы, менялись должности, но ее уважение к делу и людям осталось прежним.

На ТКЗ Ольга Ткаля устроилась в 1989 году, когда ей еще не исполнилось 18 лет — сразу после окончания профтехучилища. Свой профессиональный путь начала с должности контролера сварочных работ и эту специальность изучила досконально.

«Сварщик выполняет сварное соединение, а контролер выдает шву «паспорт качества». Эта работа — мост между мастерством сварщика и надежностью конечного изделия, — отмечает Ольга Ткаля. — Контролер не просто ищет дефекты, а защищает репутацию завода и гарантирует безопасность продукции».

С 1997 года Ольга Ткаля работает на том самом участке, которым сегодня успешно руководит. Была контролером, контрольным мастером, сегодня является начальником участка. Проявила себя как профессионал и доказала, она — прирожденный лидер.

«Должность начальника участка мне предложили в 2006 году. Сомнений — принимать предложение или нет — не было. Я хорошо знала производство, людей, продукцию, технологии, особенности работы участка. Эти знания позволили подняться на новую карьерную ступень. Ценной была и поддержка руководства», — подчеркивает Ольга Геннадьевна.

Уважение коллектива она заслужила не только профессионализмом и опытом, но и открытостью к диалогу. В сложных производственных ситуациях никогда не замыкается в рамках формальных полномочий — напротив, охотно обращается за советом к рабочим, внимательно выслушивает их, учитывает практический опыт.

«У каждого сотрудника есть чему поучиться, ведь именно на местах видны нюансы, которые не всегда отражены в документах. Такой подход нисколько не умаляет авторитет руководителя, а, наоборот, укрепляет доверие коллег», — рассказывает Ольга Ткаля.

На сборочно-сварочном участке № 3 ТБЦ трудятся 50 человек. Здесь изготавливаются коллекторы. По сути, это производство полного цикла — от поступления материалов до выпуска готовой продукции.

«У нас два направления производства. Первое — коллекторы, которые сразу идут в отгрузку: это запчасти для действующих на станциях котлов. Второе — коллекторы блочного исполнения, являющиеся частью оборудования, которое собирают на нашем заводе», — поясняет особенности работы Ольга Ткаля.

Костяк ее коллектива состоит из опытных сотрудников. Так, бригадир участка, электросварщик Сергей Гордиенко — профессионал высокого класса с тридцатилетним опытом работы. Не отстают от него и котельщики Валерий Чернобылов и Сергей Мамченко, которые способны изготавливать коллекторы различной сложности. Обрубщики Максим Божков и Роман Коротков — ювелиры участка. Токари Артем Седнев и Артем Левашев — ответственные и надежные специалисты, которые, как и многие, «выросли» в ТБЦ.

«И этот список можно продолжать бесконечно… Я рада, что на моем участке работает такой профессиональный коллектив. Это и рабочие, и мастера — с коллегами у нас полное доверие и взаимопонимание. Я уверена, они не подведут: если нужно пройти огонь, воду и медные трубы — обязательно пройдут», — улыбается наша героиня.

У Ольги Геннадьевны есть секрет благоприятного психологического климата в коллективе, и он довольно прост: к каждому сотруднику нужно уметь подобрать тот самый «волшебный ключик»:

«Одного нужно похвалить, другого, наоборот, чуть подстегнуть. Кто-то включается быстрее, а кому-то требуется время на раскачку. Все люди разные. Моя задача — настроить их на одну волну, никого не обидев и не оставив без внимания. Именно так формируется коллектив, который точно знает свои задачи».

Что удерживает ее столько лет на одном предприятии? Дело не только в верности профессии и искренней любви к своему делу. Ольга Ткаля уверена: на «Красном котельщике» работать комфортно, особенно сейчас. Чувствуется уважение к каждому сотруднику.

«Твои интересы и интересы коллектива здесь в приоритете. Нас слышат, поддерживают инициативы, улучшают условия труда и быта, решают текущие вопросы. Это невероятно вдохновляет. Ты чувствуешь, что твой труд замечают, что ты действительно важен. И от этого хочется работать еще лучше», — признается Ольга Геннадьевна.

«Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе» — это известное выражение стало жизненным девизом нашей героини. Видя слаженную работу своей команды, она вновь и вновь убеждается: такой подход действительно работает.

«Ольга Ткаля — один из самых опытных и уважаемых линейных руководителей ТКЗ. Она возглавляет ответственный и технически сложный участок. Прекрасно знает производство — как говорится, «от и до». Ольга Геннадьевна — настоящий лидер, в котором гармонично сочетаются женская мудрость, профессиональная интуиция и сильная управленческая хватка. Ее главное качество — умение работать с людьми: она ценит каждого члена команды и знает цену каждому человеку. Умеет вдохновить, поддержать, вовремя подсказать, настроить на общий результат», — говорит о коллеге начальник ТБЦ Юрий Кокоха.

