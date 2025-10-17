Таганроженка Оксана Ригерт победила в национальном конкурсе, став лучшим руководителем муниципального парка

По итогам XXIII национального конкурса «Хрустальное колесо — 2025» победителем в номинации «Лучший руководитель муниципального парка» стала директор МАУ «Центр культурно-досуговой деятельности» Оксана Ригерт. Наш корреспондент встретился с Оксаной Витальевной.

— Оксана Витальевна, расскажите, пожалуйста, о самом конкурсе.

— Ежегодный международный смотр-конкурс для предприятий индустрии развлечений и отдыха, парковой и смежных отраслей «Хрустальное колесо» считается одним из важнейших событий в сфере досуга и развлечений. Проводится Союзом ассоциаций и партнеров индустрии развлечений «САПИР» уже 23 года, то есть это старейшая и самая авторитетная премия в отрасли. Экспертное жюри присуждает ее лучшим проектам с целью поощрения инновационных подходов и повышения уровня организации общественных пространств.

— Вы трудитесь в МАУ «ЦКДД» в должности директора с 2016 года. Зарекомендовали себя опытным, ответственным руководителем и хозяйственником, человеком творческим и энергичным, умелым организатором. Что сделано в парке за последнее время?

— Многое. В ЦКДД входят три парка: имени Горького, имени 300-летия Таганрога и Приморский. За время моей работы было проведено их озеленение, введены в эксплуатацию современные аттракционы и детские площадки. В 2022-м в рамках национального проекта «Комфортная среда» успешно завершена реконструкция парка имени 300-летия Таганрога. В рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе!» произведены следующие работы: в 2020 году – благоустройство детской игровой площадки парка культуры и отдыха имени Горького — установлены новое оборудование и элементы благоустройства. В 2023-м приобретено световое оборудование для главной концертной площадки города — Зеленого театра парка КиО имени Горького, а территория Приморского парка оснащена системой видеонаблюдения (установлено 45 камер). В 2025-м Зеленый театр оснащен комплектом звукового оборудования. В этом же году в рамках реализации инициативного проекта «Приобретение оборудования для скейт-парка» установлены дополнительные элементы в парке имени 300-летия Таганрога. Всего не перечислишь…

— Ведь нынешнее «Хрустальное колесо» не единственное? При вашем руководстве парк уже завоевывал эту престижную награду?

— Да. Наш парк был победителем международного смотра-конкурса «Хрустальное колесо — 2020». Оценка участников проводилась по следующим критериям: качество оказываемых культурно-досуговых услуг, организация финансовой деятельности, безопасность посетителей и аттракционной техники.

— Расскажите о коллективе, который вы возглавляете.

— Работники парков — основное наше богатство. Они любят свой труд, создают красоту и порядок, каждый день стараются, чтобы гости и жители нашего города отдыхали комфортно и безопасно. Отделом эксплуатации аттракционной техники руководит опытный главный инженер Сергей Нестеренко. Главный энергетик парка — Олег Корень, который всегда разберется в проблеме и найдет решение. За озеленение отвечает агроном Ольга Самойлова. Специалисты круглый год ухаживают за цветами, зимой – в оранжерее. Основная задача начальника охраны Андрея Клименко – обеспечить максимальную безопасность посетителей. Отдел культмассовой работы под руководством Елены Куликовой проводит более 600 бесплатных культурно-массовых мероприятий в год с участием как малышей, так и людей преклонного возраста. Художники-декораторы Денис Синютин и Нина Артемова изготавливают декорации, которые меняют свой облик каждый праздник. А еще у нас трудятся блестящий юрист Екатерина Титова, администраторы Жана Кипяк и Александра Андреева, мастера чистоты, рабочие зеленого хозяйства, всего более 100 человек.

— Среди посещающих парк есть люди с ограниченными возможностями здоровья?

— В 2023 году в парке КиО имени Максима Горького проведены работы по адаптации инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.

— Знаю, что в парке проходит очень много мероприятий…

— Мы проводим большую работу в этом направлении. Парк культуры и отдыха имени Горького является ведущей всероссийской и региональной фестивальной площадкой, на которой проводятся мероприятия в рамках международного фестиваля стран Балтии и СНГ «Содружество», Всероссийского Чеховского книжного фестиваля, Дня славянской письменности и культуры, областного фестиваля современной молодежной культуры и других многочисленных фестивалей и конкурсов. Популярностью пользуются народные массовые праздники «Масленица», «Птица счастья», «Новый год», «Парк собирает друзей» и другие.

— Возвращаясь к поводу нашей встречи – вашей персональной награде. «Хрустальное колесо» принято считать знаком качества в индустрии развлечений. Глава Таганрога Светлана Камбулова написала в своем телеграм-канале: «Наши городские парки действительно играют важную роль в формировании городской среды. Это центры притяжения как юных, так и взрослых таганрожцев и гостей города: они являются не только местами для прогулок, занятий спортом, развлечений, но и выступают культурными центрами, где каждый находит занятие по душе. Победа в этом национальном конкурсе подтверждает высокий уровень управления муниципальным парком и признание заслуг руководителя профессионального сообщества. Поздравляем Оксану Витальевну с заслуженной наградой и желаем новых побед». Разрешите от имени коллектива нашей редакции присоединиться ко всем поздравлениям.

Беседовал Анатолий ИВАШОВ, фото автора