Около двух тысяч таганрожцев прошли экспресс-обследование в «Пунктах здоровья»

Почти две тысячи жителей Таганрога приняли участие в акции «Пункт здоровья», организованной в рамках масштабного губернаторского проекта «Медицина на Дону».

Акция проходила с июня по сентябрь 2025 года.

У всех желающих была возможность воспользоваться услугами медицинского экспресс-тестирования и консультациями врачей-терапевтов и узкопрофильных специалистов.

За три месяца прошло 25 акций. Мобильные медицинские точки работали в наиболее популярных общественных пространствах города: парке им. М. Горького, Приморском парке, парке имени 300-летия Таганрога, роще «Дубки», на площадках у Дворца молодёжи и Центра занятости населения.

Многие таганрожцы отмечали важность подобных мероприятий особенно для пожилых людей и работающих граждан, которые часто игнорируют визиты к врачам. Консультации помогали людям своевременно выявлять возможные проблемы со здоровьем и получать полезные советы по улучшению образа жизни.

«Подобные инициативы способствуют формированию здорового образа жизни. Видим успех прошедшей акции и надеемся, что в будущем году аналогичная профилактическая кампания будет продолжена», — отметила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Фото из архива