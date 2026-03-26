Около часа назад в Ростовской области сбит вражеский дрон

Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Губернатор Ростовской области сообщил, что сегодня, около часа назад, в донском регионе сработала система ПВО — был сбит беспилотник.

«Менее часа назад в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожен БПЛА в Аксайском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал Юрий Слюсарь.

По сообщению Минобороны России, в период с 8.00 до 13.00 мск 26 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 11 регионов страны, включая Ростовскую область.

