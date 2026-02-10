Ограничения в работе Telegram связаны с неисполнением им российского законодательства

В Роскомнадзоре объяснили причины замедления сервиса.

Сегодня, 10 февраля, пользователи Telegram заметили затруднения при использовании мессенджера. Это связано с ограничениями, которые последовательно вводит Роскомнадзор в отношении сервиса, поскольку тот по-прежнему не устраняет выявленные нарушения российского законодательства, сообщает РБК со ссылкой на надзорное ведомство.

Речь идет о о защите персональных данных, противодействии мошенничеству и использовании мессенджера в преступных и террористических целях.

«Как публично сообщалось ещё в августе 2025 года, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены», — цитирует издание РКН.

В то же время ведомство обозначает позицию государства по отношению к социальным сетям и любым интернет-сервисом, как отечественным, так и иностранным, как открытую для работы на территории России при условии уважения к ее гражданам и соблюдении законов Российской Федерации.

Фото: freepik