Главная » #В стране

Ограничения в работе Telegram связаны с неисполнением им российского законодательства

На чтение 1 мин Просмотров 37 Опубликовано

В Роскомнадзоре объяснили причины замедления сервиса.

#В стране

Сегодня, 10 февраля, пользователи Telegram заметили затруднения при использовании  мессенджера. Это связано с ограничениями, которые последовательно вводит Роскомнадзор в отношении сервиса, поскольку тот по-прежнему не устраняет выявленные нарушения российского законодательства, сообщает РБК со ссылкой на надзорное ведомство.

Речь идет о о защите персональных данных, противодействии мошенничеству и использовании мессенджера в преступных и террористических целях.

«Как публично сообщалось ещё в августе 2025 года, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены»,  — цитирует издание РКН.

В то же время ведомство обозначает позицию государства по отношению к социальным сетям и любым интернет-сервисом, как отечественным, так и иностранным, как открытую для работы на территории России при условии уважения к ее гражданам и соблюдении законов Российской Федерации.

Фото: freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости общество Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru