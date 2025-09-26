Главная » #В стране

Один из лучших работодателей Оренбуржья приглашает в свою команду сотрудников

Новотроицкий металлургический комбинат «Уральская Сталь» увеличивает объёмы и расширяет производства, в связи с чем приглашает работников.

Нам нужны:

  • подручный сталевара электропечи; 
  • подручный сталевара установки внепечной обработки стали;
  • машинист крана металлургического производства;
  • слесарь-ремонтник;
  • электрогазосварщик;
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
  • резчик горячего металла;
  • начальник участка электропечей;
  • мастер на горячих участках работ (внепечная обработка стали);
  • мастер участка грузоподъемных механизмов;
  • начальник участка грузоподъемных механизмов;
  • мастер по ремонту оборудования (электро, энерго, механооборудование).

Иногородним предоставляются компенсация за проживание, оплата проезда до работодателя, бесплатное обучение, компенсация на питание в столовых комбината.

Предприятие гарантирует официальное трудоустройство и безопасную организацию труда по лучшим стандартам, обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

Размер средней заработной платы более 97 тысяч рублей, что выше аналогичного показателя по региону. Заработная плата ежегодно индексируется и стабильно выплачивается дважды в месяц.

Уральская Сталь является одним из лидеров региона в области корпоративной социальной ответственности. Важным инструментом является «Коллективный договор», в котором гарантируются права работников на безопасные условия труда и отдых, оздоровление и поддержку в трудных жизненных ситуациях и другие льготы.

Работники и их дети, а также ветераны производства, обеспеченные социальной заботой комбината, получают лечебно-профилактическую помощь от предприятия и посещают многочисленные корпоративные праздники. В оздоровительную программу входит широкий спектр мероприятий: от витаминизации и вакцинирования до спартакиад и санаторно-курортного лечения.

Одним из ключевых направлений социального пакета является поддержка семьи и родительства, в том числе материальная помощь на рождение или усыновление ребенка и в случае нахождения работника в отпуске по уходу за ребенком, а также многодетным семьям и семьям с детьми с ОВЗ.

Премирует комбинат своих работников при достижении 50-летия и дальнейших юбилейных дат и при получении корпоративных и ведомственных наград. Готов поддержать сотрудников и в тяжелые минуты при утрате имущества в результате стихии, при оплате дорогостоящего лечения или потере члена семьи. Работникам Уральской Стали предоставляется бесплатный проезд по городу в общественном транспорте – новых современных трамваях.

Освоить тонкости мастерства новичкам помогут опытные наставники. Каждому, кто заинтересован в работе, предоставляется возможность карьерного роста, а также возможность для реализации рационализаторских идей, подразумевающую высокий дополнительный доход. Стремящиеся к повышению квалификации и образованности могут осуществить это бесплатно в учебном центре предприятия или в сторонних образовательных учреждениях.

АО «Уральская Сталь» – один из крупнейших российских металлургических комбинатов полного цикла; ключевой поставщик мостовых сталей российского рынка, штрипса, листового проката из высокопрочной, конструкционной, атмосферо-, коррозионностойкой и судостали, трубной, колесной и рельсовой литой заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна.

Стать частью сильной команды новотроицких металлургов можно:

•   предоставив анкету и стандартный пакет документов, направив сканы по электронной почте на адрес podbor@uralsteel.com

•   заполнив анкету на сайте uralsteel.com

Телефоны для справок в рабочее время: 8 922-824-65-65.

