Один из лучших работодателей Оренбуржья приглашает в свою команду сотрудников

Новотроицкий металлургический комбинат «Уральская Сталь» увеличивает объёмы и расширяет производства, в связи с чем приглашает работников.

Предприятию требуются:

подручный сталевара электропечи

подручный сталевара установки внепечной обработки стали

машинист крана металлургического производства

слесарь-ремонтник

электрогазосварщик

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

резчик горячего металла

начальник участка электропечей

мастер на горячих участках работ (внепечная обработка стали)

мастер участка грузоподъемных механизмов

начальник участка грузоподъемных механизмов

мастер по ремонту оборудования (электро, энерго, механооборудование)

Иногородним предоставляются компенсация за проживание, оплата проезда до работодателя, бесплатное обучение, компенсация на питание в столовых комбината.

Предприятие гарантирует официальное трудоустройство и безопасную организацию труда по лучшим стандартам, обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

Размер средней заработной платы более 97 тысяч рублей, что выше аналогичного показателя по региону. Заработная плата ежегодно индексируется и стабильно выплачивается дважды в месяц.

Уральская Сталь является одним из лидеров региона в области корпоративной социальной ответственности. Важным инструментом является «Коллективный договор», в котором гарантируются права работников на безопасные условия труда и отдых, оздоровление и поддержку в трудных жизненных ситуациях и другие льготы.

Работники и их дети, а также ветераны производства, обеспеченные социальной заботой комбината, получают лечебно-профилактическую помощь от предприятия и посещают многочисленные корпоративные праздники. В оздоровительную программу входит широкий спектр мероприятий: от витаминизации и вакцинирования до спартакиад и санаторно-курортного лечения.

Одним из ключевых направлений социального пакета является поддержка семьи и родительства, в том числе материальная помощь на рождение или усыновление ребенка и в случае нахождения работника в отпуске по уходу за ребенком, а также многодетным семьям и семьям с детьми с ОВЗ.

Премирует комбинат своих работников при достижении 50-летия и дальнейших юбилейных дат и при получении корпоративных и ведомственных наград. Готов поддержать сотрудников и в тяжелые минуты при утрате имущества в результате стихии, при оплате дорогостоящего лечения или потере члена семьи. Работникам Уральской Стали предоставляется бесплатный проезд по городу в общественном транспорте – новых современных трамваях.

Освоить тонкости мастерства новичкам помогут опытные наставники. Каждому, кто заинтересован в работе, предоставляется возможность карьерного роста, а также возможность для реализации рационализаторских идей, подразумевающую высокий дополнительный доход. Стремящиеся к повышению квалификации и образованности могут осуществить это бесплатно в учебном центре предприятия или в сторонних образовательных учреждениях.

АО «Уральская Сталь» – один из крупнейших российских металлургических комбинатов полного цикла; ключевой поставщик мостовых сталей российского рынка, штрипса, листового проката из высокопрочной, конструкционной, атмосферо-, коррозионностойкой и судостали, трубной, колесной и рельсовой литой заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна.

Стать частью сильной команды новотроицких металлургов можно:

предоставив анкету и стандартный пакет документов, направив сканы по электронной почте на адрес podbor@uralsteel.com

заполнив анкету на сайте uralsteel.com

Телефоны для справок в рабочее время: 8 922-824-65-65.

