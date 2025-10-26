Главная » Новости Ростовской области

Один человек погиб и трое пострадали в утреннем ДТП на донской трассе

Смертельная авария произошла утром 26 октября в Багаевском районе Ростовской области. Среди пострадавшх — 15-летний подросток.

Новости Ростовской области

26 октября около восьми утра на 36 км + 850 м автодороги «Семикаракорск-Воздушные» 50-летний водитель на Chevrolet Niva двигался в сторону Волгодонска. По предварительным данным, при обгоне в условиях тумана автомобиль вылетел на встречку и врезался в «ГАЗель», которая ехала во встречном направлении под управлением 39-летнего водителя.

«В результате ДТП на месте происшествия погиб 53-летний пассажир Chevrolet Niva. Пострадали водитель и 15-летний пассажир Chevrolet Niva, а также 38-летний пассажир «ГАЗель», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и  следователи. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекция Ростовской области призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать требования ПДД, быть внимательными и взаимно вежливыми на дороге.

Фото: Госавтоинспекция Таганрога

