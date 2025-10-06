Очередной рейд по пресечению стихийной торговли прошел на Центральном рынке Таганрога

На Центральном рынке Таганрога прошел масштабный рейд с участием представителей различных ведомств. Целью проверки было выявление нарушений в работе уличной торговли.

Межведомственный рейд проводился силами УМВД России по Таганрогу, УФСБ, миграционной службы, прокуратуры, Федеральной службы судебных приставов, военкомата, Росгвардии и администрации города.

«Проверено 30 иностранных лиц, 98 транспортных средств и 112 граждан», — сообщили в УМВД России по Таганрогу.

В результате рейда составлено 11 протоколов по ст. 12 КоАП РФ — за правонарушения в области дорожного движения; 6 протоколов по ст. 14.1 — за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации; 1 протокол по ст. 19.3 — за неповиновение законному требованию сотрудника полиции; 1 протокол по ст. 20.25 — за уклонение от исполнения административного наказания.

Также арестованы и отправлены на штрафстоянку 2 транспортных средства, с которых шла стихийная торговля.

Выявлены нарушения миграционного законодательства. 10 человек, не вставшие на воинский учет после получения гражданства РФ, получили повестки в военкомат Таганрога.

Напомним, осуществление торговли в неустановленных местах влечет за собой штраф на граждан от 3 до 4 тыс. рублей; на должностных лиц — от 20 до 30 тыс. рублей; на юридических лиц — от 60 до 80 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали, что 1 октября 11 правонарушений выявлено в Таганроге в рамках рейда по пресечению стихийной торговли.

Фото: УМВД России по Таганрогу