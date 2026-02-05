Главная » #Промышленность

Общий объем инвестиций таганрогских предприятий в 2025 году составил 16,4 млрд рублей

Львиная доля инвестиционных проектов касалась сферы промышленности — расширение мощностей и модернизация оборудования.

В Таганроге, согласно предварительным итогам инвестиционной деятельности за прошлый год, объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций составил 16,4 млрд рублей. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Реализовано 83 инвестиционных проекта, 29 — успешно завершены. Создано 538 новых рабочих мест. Основная часть инвестиций была направлена в промышленную отрасль. Благодаря инвестициях таганрогские предприятия расширяли свои производственные мощности и обновляли оборудование.

«Важно, что активность инвесторов оказывает существенное влияние на социально‑экономическое развитие города: увеличение поступлений в бюджет города создание новых рабочих мест», — отметила глава Таганрога.

Светлана Камбулова также подчеркнула, что администрация города активно сопровождает каждый инвестиционный проект, обеспечивая поддержку и консультации, а для привлечения и поддержки инвесторов на территории города введена льготная ставка по земельному налогу в размере 25 %.

