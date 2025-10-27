Образование в спорт: в Таганроге педагоги встретились за шахматными досками

24 октября на базе Шахматного клуба Дворца детского творчества состоялся четвертый городской шахматный турнир, участниками которого стали молодые педагоги школ Таганрога и детского сада «Ромашка».

Турнир был организован управлением образования Таганрога, городской организацией Общероссийского профсоюза образования совместно с Советом молодых педагогов.

Открывая турнир, председатель городской организации профсоюза Ирина Попова пожелала всем участникам захватывающих партий, нестандартных решений, дружеского общения и положительных эмоций. Главный специалист управления образования Иван Гоголев отметил, что подобные мероприятия способствуют развитию логического мышления и умению принимать решения – качеств, необходимых не только для игры в шахматы, но и для успешной педагогической деятельности.

Турнир собрал молодых работников образования, увлечённых шахматами, желающих продемонстрировать свои стратегические способности. Среди игроков были не только опытные шахматисты, но и те, кто только начал осваивать сложное искусство шахмат. Соревнования проходили по швейцарской системе, что позволило каждому участнику проявить свое мастерство в серии интересных партий.

Игроки продемонстрировали достаточно высокий уровень мастерства, стратегического мышления и выдержки.

Финальная часть соревнований вызвала особый интерес — финал прошёл в формате «Армагеддона», где одна ошибка могла стать решающей. Это добавило волнения, азарта и зрелищности.

Победителем турнира стал учитель школы № 6 Матвей Голубов. Второе место занял учитель гимназии им. А.П. Чехова Михаил Галушко, третье место досталось учителю школы №27 Дмитрию Критскому.

В завершение турнира победителям были вручены дипломы и кубки, а участникам — дипломы.

Кроме того, педагоги приняли участие в профсоюзном турнире по быстрым шахматам среди работников образования Дона, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Соревнования собрали воспитателей и преподавателей из Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Таганрога, Аксайского, Багаевского, Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Мясниковского, Неклиновского и Шолоховского районов.

В результате упорной борьбы в основном зачете среди женщин лучшие результаты показали таганроженки — Лусине Егиазарян (школа № 10) и Ольга Иконникова (руководитель регионального ресурсного шахматного центра Таганрога).

По итогам турнира в номинации среди женщин все призовые места заняли педагоги из Таганрога: III место — Ольга Закотина (школа № 35), II место -Валентина Липская (детский сад № 52), I место — Лусине Егиазарян (школа № 10).

Победители и призеры турнира отмечены медалями и дипломами, а члены профсоюза поощрены денежными премиями ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования.

Организаторы планируют продолжить практику проведения подобных соревнований, поддерживая здоровое соперничество и популяризацию шахмат среди педагогов Таганрога и Ростовской области.

Наталья СЛУЦКАЯ, руководитель информационной группы городской организации профсоюза образования, фото предоставлено организаторами турнира