Обозреватель «Таганрогской правды» поделилась впечатлениями от посещения Санкт-Петербурга

Осенью, издали, с наших южных широт, Санкт-Петербург представляется холодным и сумрачным. Небо его всё чаще затягивается плотными тучами, солнце лишь изредка пытается согреть стальные воды Невы… Однако этот город полон сюрпризов.

Имена города

Недавно в Северной столице выпал первый снег, однако всего пару недель назад этот город демонстрировал приезжим самые драгоценные виды осени — золото, охру, багрянец листвы. В подобном обрамлении его дворцы, затейливое «кружево» каналов, даже мраморный песок дорожек в старинных садах вызывали чувство благоговейного удивления. Мемориальные таблички «здесь жил», «здесь написал» то и дело уводят гостей города к героям страниц школьных учебников и исторических фильмов. И, конечно, архитектура Санкт-Петербурга — это настоящая поэма из камня. Творчество знаменитых и безвестных зодчих прошлого сливается в бесконечно разный, живой и утонченный образ города.

Однажды мы говорили с жителями Санкт-Петербурга о былых названиях города — Петроград (с 1914 по 1924 года), Ленинград (с 1924 до 1991). Оказывается, есть еще имена — Санкт-Питер-Бурх (вариант написания в письменных источниках начала XVIII века, в документах Петра I), Петрополь (греческий вариант названия города, он «прижился» в поэзии XVIII века). Жители Северной Венеции (иногда пользуются и таким именем) точно отметили: неофициально во все времена город зовут одинаково — Питер, а жителей — питерцами. Первое письменное упоминание Питера появилось в комедии Фонвизина «Недоросль» в 1764 году. С переименованием города в Ленинград слово «Питер» никуда не делось — его использовал даже Сталин…

Центр города — праздник туристической спешки и суеты, бесконечных селфи, не всегда честных цен на сувениры в магазинчиках с самыми милыми названиями. А у старинных домов, что выходят на Фонтанку, такие же неотъемлемые от образа города дворы-колодцы с квадратиком неба… Питер многолик: один для туристов, другой — для коренных жителей, которых немного, третий — для так называемых «понаехавших», которые успели обжиться и обрасти дружескими и культурными связями.

Каналы и мосты

Если вы приехали в Питер ненадолго и не холодной зимой (навигация начинается в середине апреля и продолжается до середины ноября), обязательно стоит прокатиться с экскурсией по рекам и каналам города. В речном трамвайчике на открытой палубе. Хотя в случае непогоды можно оставаться и в салоне под крышей с панорамным видом. Туристам выдают пледы, но одеваться, конечно, нужно потеплее в любой сезон — над водой всегда холодно. Классическая прогулка в центре города ведет мимо Летнего сада к Неве, где можно увидеть и Ростральные колонны, и Петропавловский замок.

Вас провезут под низкими старинными мостами, рассказывая историю доходных домов, театров, парков и дворцов. А с мостов непременно кто-нибудь помашет рукой: слишком много восхищенных туристов бродит в центре Питера, и им с кем-то обязательно нужно поделиться хорошим настроением.

Улицы вдоль каналов предстанут перед вами точно такими, какими видели их Николай Гоголь, Александр Пушкин и Федор Достоевский. А еще, к примеру, расскажут о Михайловском (Инженерном замке, построенном для императора Павла I). Император прожил в замке всего 40 дней и погиб там же от рук заговорщиков в 1801 году. Через двадцать лет после этих трагических событий в здании расположилось Главное инженерное училище… С воды можно любоваться Летним садом — старейшим в городе — и разглядеть у очередного моста маленький памятник Чижику-Пыжику, в которого стараются попасть монеткой туристы — на удачу. «Чижиками» петербуржцы дразнили студентов Императорского училища правоведения в XIX веке за зеленые мундиры и пыжиковые шапки из оленьего меха…

Кленовый венок

Солнечный день осени расцветил и без того замечательно красивый Юсуповский сад, памятник садово-парковой архитектуры XVIII века, яркими красками. Заметно, что в осеннем Петербурге местные жители очень ценят свет нашего светила. Словно подсолнухи, они подставляют лица теплым лучам и наслаждаются осенним солнышком искренне, по-настоящему… По глади старинных прудов, оставляя исчезающий тут же след, движутся серые утки. Забытый на скамейке свежий венок из кленовых листьев — как в таком не сфотографироваться на память?

Участок площадью девять гектаров между Фонтанкой и Садовой улицей в 1724 году подарил Петр I князю Григорию Юсупову. Сын Григория Дмитриевича разбил здесь сад с двумя прудами, каналами и цветниками. В 1790-е годы действительный статский советник, коллекционер, благотворитель Николай Юсупов заказал архитектору Джакомо Кваренги переустройство усадьбы, но уже в 1810 году особняк Юсуповых продали казне из-за развода хозяев. Сад передали во владение Управлению путей сообщения России. Тогда соорудили оранжереи и фонтаны, вдоль Садовой улицы установили чугунную решетку.

Весной 1863 года император Александр II распорядился открыть часть Юсуповского сада для публичных посещений… Здесь запускали воздушные шары, работали тир и другие аттракционы. Зимой эту территорию закрывали, пока в 1865 году ее не начал в холодное время арендовать Петербургский речной яхт-клуб. И петербуржцы стали осваивать тут катки и ледяные горки, строили снежные городки и крепости. Юсуповский сад сыграл важную роль в становлении российского фигурного катания. С 1878 года здесь проходили соревнования — чемпионаты России и даже мира. Кроме того, в школе фигурного катания Юсуповского сада учился Николай Панин-Коломенкин, первый русский олимпийский чемпион (1908 год).

В сердце города

Дворцовая площадь, архитектурный ансамбль второй половины XVIII — первой половины XIX века поражает воображение своим простором и торжественностью. Здесь кругом памятники истории и культуры федерального значения: Зимний дворец, здания штаба Гвардейского корпуса и Главного штаба с Триумфальной аркой, Александровская колонна. Конечно, тут все фотографируются. История площади начинается в 1704 году с основания Адмиралтейской верфи. Пространство возле нее стало зваться Адмиралтейским лугом, позже здесь появилась Дворцовая площадь.

Нынешний внешний вид она приобрела в 1834 году, когда финальным штрихом архитектурного ансамбля стала установка Александровской колонны в стиле ампир в память о победе Александра I над Наполеоном. Архитекторами Дворцовой площади были в разные годы такие мастера, как Растрелли, Квасов, Монферран, Росси, Брюллов. Как и весь петербургский центр, сегодня главная городская площадь входит в Список наследия ЮНЕСКО.

«Атланты держат небо…»

Стиль барокко в Санкт-Петербурге распространился в конце 60-х годов XVIII века, вместе с ним пришли в Питер атланты, вздымающие перекрытия, кариатиды вокруг высоких окон, амуры, львы и лепные античные лица, украшавшие фасады. Но есть совершенно особенные — хранители Петербурга. Почти двести лет десять гранитных исполинов, расправив плечи, держат балкон Нового Эрмитажа. Автором проекта стал немец Лео фон Кленце, предложив украсить крыльцо Эрмитажа атлантами.

Эскизы этих исполинов выполнил немец Иоганн фон Гальбиг, а модели из глины создал скульптор Александр Теребенёв. Вытачивали пятиметровые статуи из серого мрамора 150 каменотесов, каждому «было назначено свое дело, к чему кто приучен был: кто отделывал низы, кто руки, кто торс, кто ноги». Над лицами статуй работал лично скульптор Теребенёв. Установили атлантов в 1848 году — за четыре года до завершения строительства самого здания Нового Эрмитажа.

Петербуржцы считают, что атланты охраняют город. В годы Великой Отечественной войны в торс одного из исполинов попал снаряд. «Раненый» гигант выстоял. Повредило взрывом и ноготь на ноге атланта. И сразу же распространился слух: если потереть скол этого ногтя, не страшны ни вражеские пули, ни снаряды…

Колокола и фонтаны

Один из возможных ярких моментов пребывания в Петербурге — бесплатный концерт карильонной музыки в Петропавловской крепости. Два раза в неделю с высоты колокольни звучат авторские версии известных музыкальных композиций, чередуясь с православным перезвоном. Скамейки слушателей стоят прямо перед колокольней. После каждой мелодии слушатели дружно аплодируют, а высоко в окошке появляются и кланяются исполнители, которых сложно разглядеть.

Конечно, знакомиться с Санкт-Петербургом нужно не день и даже не три-четыре. Но если вам удастся попасть в этот город совсем ненадолго, да еще в солнечные дни — впечатлений хватит на пару месяцев, а может, и на всю жизнь. Это как повезет. Только представьте, что вы, например, оказались в Петергофе в солнечный день, когда работают все фонтаны!

