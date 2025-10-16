Главная » Новости Таганрога

Оборвавшийся провод, испугавший таганрожцев, устранили специалисты МУП «Благоустройство»

В администрации города пояснили, что он был обесточен и не представлял опасности для прохожих.

В Таганроге, в районе улицы Морозова, 1 жители заметили висящий провод линии электропередачи. Таганрожцы рассказали о потенциальной угрозе оголенного на вид провода по телефону экстренных служб, а также поделились своим беспокойством с местными СМИ.

В администрации Таганрога прокомментировали данную ситуацию, прежде всего заверив, что никакой угрозы данный провод для граждан не представляет — это оборвавшийся старый абонентский Сип, который находился в собственности третьих лиц. Он был устранен специалистами МУП «Благоустройство» 29 сентября.

