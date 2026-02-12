Главная » Культура

Об аферистах Таганрога расскажут в чеховской библиотеке

Таганрожцев и гостей города приглашают на лекцию Альберта Смирнова в рамках абонемента «Известный неизвестный Таганрог».

В публичной библиотеке имени А.П.Чехова 15 февраля состоится мероприятие, которое будет интересно любителям богатой на события и ярких персон истории Таганрога. Лекция таганрогского краеведа Альберта Смирнова под названием «Аферисты Таганрога XIX века» состоится в рамках абонемента «Известный неизвестный Таганрог».

Таганрог в позапрошлом веке являлся самым крупным портом на Азовском море. А это значит, что через него перемещался большой поток товаров, совершались сделки на миллионы рублей, сколачивались состояния и капиталы… А там где были большие деньги, были люди, наживающиеся на обмане, мошенничестве и махинациях.

Были такие и в Таганроге. Марк Вальяно, Абрам Гевуш, Павел Голубцов – эти имена вызвали много слухов и пересудов у таганрожцев прошлых веков. Узнать об этих одиозных персонах таганрожцам сегодняшним можно, посетив лекцию в чеховской библиотеке (ул. Греческая, 105) 15 февраля, начало в 11 часов. Вход по читательским билетам.

