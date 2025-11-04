Главная » Город

О Таганрогском градоначальстве в 1855 году расскажет новая книга Александра Миргородского

Ценители, знатоки истории и краеведы уже предвкушают встречу со свежим изданием от Александра Миргородского «Таганрог и Мариуполь в Крымской войне 1855».

Эта книга посвящена 170-летию Крымской (Восточной) войны в северо-восточном Приазовье: обороне Таганрога, Мариуполя и других населённых пунктов, которые ранее входили в состав Таганрогского градоначальства. Данный труд подытоживает многолетние исследования автора реальных событий 1855 года, дополняя его предыдущие работы по Азовской кампании. Достоверность и многоплановость новой работы Миргородского иллюстрируют архивные планы, литографии и гравюры середины XIX века, историческая и современная фотосъёмка. Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся отечественной историей.

Александр Викторович Миргородский  – переводчик, член Союза журналистов России, автор книг и многочисленных статей о Крымской (Восточной) войне и Гражданской войне на Юге России.

На сайте издательства МОРКНИГА/Морская литература можно немного «полистать» книгу «Таганрог и Мариуполь в Крымской войне 1855» в виртуальном исполнении. Для заказа это издание доступно в двух вариантах – с черно-белыми, или с цветными вставками.

Марина Даренская

Фото из архива

Александр Миргородский градоначальство книга новости Таганрог
