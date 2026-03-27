О ситуации с ремонтом Бакинского моста рассказала глава Таганрога

Бакинский мост — одна из важнейших городских автомагистралей с высоким трафиком. На неудовлетворительное состояние дорожного полотна регулярно жалуются жители Таганрога. Активно эта тема обсуждается и в соцсетях.

Во время прямого эфира, который состоялся 27 марта, глава города Светлана Камбулова прояснила вопрос с ремонтом путепровода.

Она напомнила, что в 2024 году выполнялся масштабный ремонт Бакинского моста, однако по результатам экспертизы работы не были приняты. Качество ремонта признано неудовлетворительным.

«Да, мы зашли в длительное судебное разбирательство. 24 марта текущего года состоялся очередной суд, решение вынесено, оно нас не устраивает и пока не вступило в законную силу. Наши специалисты будут подавать апелляционную жалобу. Все прекрасно видели, с каким качеством был отремонтирован Бакинский мост», — рассказала глава Таганрога.

Отметим, что Арбитражный суд Ростовской области своим решением от 24 марта 2026 года по делу № А53-2371/25 признал недействительным решение МКУ «Благоустройство» об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта по ремонту Бакинского моста. Принято решение взыскать с учреждения, а при недостаточности лимитов бюджетных обязательств — с УЖКХ Таганрога — в пользу подрядчика ООО «К Вектор» свыше 14 млн рублей задолженности, 2,4 млн рублей неустойки, а также расходы на экспертизу и судебные издержки.

В МКУ «Благоустройство» прокомментировали, что апелляционная жалоба будет подана в установленный законом срок.

В настоящее время, подчеркнула глава Таганрога, на Бакинском мосту сделал ямочный ремонт.

«Пока не завершатся судебные процедуры, у муниципалитета нет возможности приступать к кардинальным работам. После их завершения город займется разработкой проектно-сметной документации, чтобы в дальнейшем выполнить качественный ремонт ключевого путепровода Таганрога», — сказала Светлана Камбулова.

Фото из архива