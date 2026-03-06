О работе военкоров в период ВОВ можно узнать на новой выставке в музее «Самбекские высоты»

В экспозиции представлены предметы из фондов музея: документы, награды, книги и фототехника, с помощью которой создавались знаменитые фронтовые снимки.

Под Таганрогом, в музее «Самбекские высоты», сегодня начала работу выставка «Фронтовые корреспонденты». Она посвящена трудной и опасной работе журналистов, фотографов и кинооператоров во время Великой Отечественной войны.

Эти люди, находясь на передовой, часто под угрозой собственной жизни, фиксировали события каждого дня войны, начиная с 22 июня 1941 года и заканчивая 9 мая 1945 года. Работая в экстремальных условиях, военные корреспонденты документировали боевые действия и повседневную жизнь армии, благодаря чему до нас дошли уникальные свидетельства того времени.

Экспозиция включает предметы из фондов музея, связанные с деятельностью военных корреспондентов: документы, награды, книги и фототехнику, с помощью которой создавались известные фронтовые снимки. Некоторые из этих фотографий стали символами своего времени, среди них — «Комбат» Макса Альперта и «Знамя Победы» Евгения Халдея.

Выставка организована научными сотрудниками музея Эдуардом Пантелеевым и Родионом Гусаковым и будет открыта до 6 апреля.

Фото: ТГ-канал музея «Самбекские высоты».