Новый утильсбор не повлияет на доступность массовых авто

Минпромторг РФ предлагает изменить с 1 ноября принцип расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей в РФ. Теперь базовая ставка станет зависеть от типа и объема двигателя, а его мощность – влиять на повышающий коэффициент по прогрессивной шкале.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассказал в интервью ТАСС: как изменения повлияют на стоимость автомобилей, какие машины не подпадут под новый утильсбор, для каких категорий сохранятся льготные коэффициенты.

«На примере динамично растущего авторынка 2024 года: когда было реализовано на 47% больше легковых автомобилей, чем в 2023 году, физлицами было ввезено порядка 218 тыс. машин с мощностью двигателя свыше 160 л.с. Это всего 11% от общего объема российского рынка легковых автомобилей за прошлый год и 16% от всех импортированных в Россию легковых автомобилей, — сказал Антон Алиханов».

Министр также подчеркнул, что, основываясь на опыте прошлых лет, прямой корреляции между ставками утилизационного сбора и ценами на автомобили нет. Он пояснил, что в случае с иномарками гораздо большее влияние на их конечную стоимость оказывают колебания курсов валют, логистические издержки и ограничения, связанные с внешним санкционным давлением.

Эксперты отмечают, что предлагаемые Минпромторгом изменения в расчете утильсбора, несмотря на кажущуюся сложность, вряд ли существенно снизят доступность массовых категорий автомобилей.

«Важно, что для большинства российских автовладельцев будет сохранение льготных коэффициентов. Так, льготная планка будет установлена на уровне до 160 л.с. мощности двигателя. А это означает, что большинство покупателей бюджетных и среднеценовых автомобилей, ориентированных на двигатели с меньшей мощностью, будут платить утилизационный сбор по льготной ставке, — отметил адвокат Антон Габович.

Также все изменения расчёта утилизационного сбора не коснутся тех автомобилей, которые уже эксплуатируются.