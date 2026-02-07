Сегодня мы продолжаем публикацию рецептов зимних сытных блюд и хотим предложить вам приготовить одно из них — вкусное и простое, из доступных продуктов.

А будет это свиная рулька, запеченная в фольге, которую, кстати, в разных странах готовят со своей особой изюминкой и, соответственно, со своим названием. Но об этом — чуть позже, в нашей кулинарной истории

Ингредиенты:

свиная рулька — 1,5–2 кг;

чеснок — 4–5 зубчиков;

горчица — 2 ст. л.;

мёд — 1 ст. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

молотая паприка — 1 ч. л.;

черный молотый перец — 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление

Для начала поясним: свиная рулька — это голяшка, часть окорока. Тщательно промываем ее под холодной водой и обсушиваем бумажными полотенцами. Делаем на коже рульки несколько неглубоких надрезов крест-накрест, чтобы маринад лучше проник внутрь мяса и кожица была хрустящей. Чеснок очищаем, нарезаем тонкими пластинами и вставляем их в надрезы — это придаст аромат.

В небольшой миске тщательно перемешиваем горчицу, мёд, соевый соус, растительное масло, паприку, молотый черный перец и соль до получения однородной массы. Обильно смазываем рульку этим маринадом, втирая его в мясо, особенно в надрезы, помещаем в глубокую ёмкость, накрываем пищевой пленкой и оставляем мариноваться в холодильнике минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Перед началом приготовления разогреваем духовку до 180 °C.

Достаем рульку из холодильника и даем ей постоять при комнатной температуре около 30 минут, чтобы мясо немного нагрелось.

Выкладываем рульку на большой лист фольги (можно для дополнительного аромата положить сверху веточки тимьяна или розмарина) и плотно заворачиваем, чтобы мясо пропарилось в собственном соку, помещаем на противень и отправляем в разогретую духовку.

Запекаем в фольге при температуре 180 °C около 2–2,5 часа, в зависимости от размера рульки. Через 2 часа нужно проверить готовность мяса, развернув фольгу и проткнув его вилкой или ножом. Если сок, который выделяется, прозрачный — блюдо готово. Для образования хрустящей корочки, следует развернуть фольгу, увеличить температуру до 220 °C и запекать рульку еще 20–30 минут, периодически поливая выделившимся соком.

Наша свиная рулька готова! Достаем ее из духовки и даем немного «отдохнуть» под фольгой, чтобы сок равномерно распределился внутри нежного мяса. Нарезаем на порционные куски и подаем горячей с любым гарниром — тушеной капустой, картофельным пюре или запеченными овощами. Красота и вкуснота необыкновенная!

Кулинарные истории

История свиной рульки как блюда восходит к раннему Средневековью, когда рацион простых слоев общества сводился к максимальному использованию мясной туши. Рулька долгое время считалась едой простолюдинов, что связано с ее относительной дешевизной. Кулинарный расцвет блюда пришелся на XIII–XVIII вв. в Центральной Европе. В этот период укреплялась символика деревенских застолий, возникали устойчивые рецептуры в баварских и чешских традициях.

В XIX–XX вв. рулька вошла в городские и ресторанные меню, из нее стали делать копченые блюда и полуфабрикаты. Сегодня ее готовят в различных кухнях мира, соблюдая свои национальные традиции.

В Германии известны две основные разновидности свиной рульки: запеченная с золотистой хрустящей корочкой (особенно популярна в Баварии), и вареная (айсбан – в переводе «ледяная кость»), которую ненадолго отправляют в духовку перед подачей на стол. А в качестве гарнира предпочитают квашеную капусту и картофель.

В Чехии свиную рульку называют «вепрево колено». История его уходит в средние века, когда для приготовления отрезали левую переднюю ногу подстреленного дикого кабана.

Сегодня рульку готовят из свинины, но с сохранением старинных традиций — маринад на пиве, долгое запекание, чеснок и специи.

Есть два традиционных рецепта: рульку маринуют в пиве с пряностями около суток, а потом запекают несколько часов в духовке при среднем нагреве, либо длительно варят в пиве до полной готовности, а затем недолго запекают при высокой температуре до румяности. Подается блюдо с квашеной капустой и сладкой дижонской горчицей.

Венгерская фаршированная рулька называется töltött káposzta. При готовке используются паприка и другие пряности, на гарнир — традиционно квашеная капуста или картофель.

Подготовила Елена ВЕКСЛЕР, изображение от partystock на Freepik