Поздняя осень – пора, когда на овощных прилавках в большом ассортименте появляется ярко-оранжевая красавица тыква. Причем плоды ее можно найти на любой вкус – круглые и овальные, огромные и небольшие, целые и уже очищенные и нарезанные кусочками.

Поэтому сегодня мы решили на нашей кухне проводить время вкусно и красиво – пожарить румяные и аппетитные тыквянники. О пользе тыквы тоже расскажем.

Ингредиенты:

тыква длинная – 1 шт.,

лук – 1 головка,

чеснок – 2 зубчика,

мука – 4 ст. л.,

яйцо – 1 шт.,

базилик и петрушка – ½ пучка,

кориандр — 1 щепотка,

соль, черный перец – по вкусу.

Приготовление

Тыкву надо нарезать кусками, очистить и натереть на терке, посолить, а затем отжать образовавшийся сок. К тыкве добавить таким же образом натертый лук, измельченный с помощью специальной давилки чеснок, вбить яйцо и перемешать. Теперь всыпать муку и вымесить до однородной массы. Положить щепотку молотого кориандра, мелко нарезанные базилик и петрушку, присолить и поперчить по вкусу и опять перемешать наше тыквенное тесто.

Приступаем непосредственно к приготовлению тыквянников – оладушек из тыквы. В сковороду с разогретым растительным маслом ложкой выкладываем тыквенную массу в форме оладий. Обжариваем на сильном огне до образования румяной корочки примерно 4 минуты, переворачиваем и жарим с другой стороны еще 2 минуты. Выкладываем тыквянники на большую тарелку друг на друга, а самые верхние присыпаем оставшейся нашинкованной свежей зеленью.

Наши тыквянники готовы! Подаем их с густой сметаной или с домашней томатной подливой – и того и другого желательно побольше. Получилось полезное и необыкновенно вкусное блюдо!

О пользе продукта

Мякоть и семена тыквы богаты питательными веществами, усиливающими защитные функции организма. Прежде всего, это бета-каротин. После превращения в витамин A он участвует в создании белых клеток крови, которые борются с различными инфекциями, вирусами и бактериями. Кроме того, этот витамин может улучшить реакцию антител на некоторые вакцины.

Выработку белых кровяных клеток, укрепляющих иммунитет и ускоряющих выздоровление, также стимулирует аскорбиновая кислота. А содержащийся в тыквенных семечках цинк является природным иммуномодулятором. При его нехватке замедляется выработка лейкоцитов и возрастает восприимчивость организма к инфекциям. В числе других полезных веществ с иммуностимулирующим эффектом, которыми богата тыква, — витамин Е, железо и фолиевая кислота.

Содержащиеся в тыкве клетчатка, калий и витамин С поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Для заботы о сердце и сосудах важно контролировать уровень натрия. Этот минерал, который мы получаем в основном в виде соли, повышает давление. Однако большое научное исследование доказало, что не менее важно потреблять достаточное количество калия, который, напротив, снижает давление. Тыква — доступный продукт с высоким содержанием этого минерала.

Эксперимент, проведенный в 2019 году учеными из американского Национального института болезней глаз, показал, что «коктейль» из витаминов Е, С и каротина, которых много в тыкве, поддерживает здоровье глаз и значительно снижает риск дегенерации желтого пятна — возрастного заболевания, которое может привести к сильному ухудшению или потере зрения. Тыква содержит лютеин и его изомер зеаксантин, также защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей и дегенеративных заболеваний. Для того чтобы эти вещества усваивались из тыквы лучше, ее стоит есть вместе с растительными жирами, например, приправлять оливковым маслом.

Тыква идеально подходит для тех, кто следит за своим весом. Несмотря на высокую питательную ценность, в ней мало калорий. Плоды тыквы на 90% состоят из воды, благодаря этому в 100 ее граммах содержится всего 22 килокалории. Кроме того, тыква является источником клетчатки, которая вызывает чувство сытости и уменьшает количество съеденной пищи. К тому же в ее плодах содержится карнитин — вещество, ускоряющее распад жиров и повышающее выносливость организма.

Поэтому блюда из тыквы составляют основу многих диет. Самое главное — правильно их приготовить. Например, пирог из тыквы принесет меньше пользы, чем свежий тыквенный сок или запеченная тыква. Чтобы сделать вкус интереснее, вместо сахара можно добавить корицу, немного мускатного ореха, миндаль и мёд.

Подготовила Елена Векслер, на главной изображение от timolina на Freepik