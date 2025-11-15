Осень в этом году в наших краях выдалась теплая и часто радовала солнечными днями. Но ноябрь не зря называют хмурым: небо всё чаще затягивают тучи, деревья почти сбросили свой желто-багряный наряд и стали уныло-серыми, грустно моросит мелкий дождь.

Поэтому, чтобы немного добавить в жизнь ярких красок, мы решили приготовить что-нибудь вкусненькое и красивое. Это будет шарлотка — легкий пирог из яблок, которых сейчас полным-полно на любой вкус.

Ну а о том, как полезен этот фрукт, сколько содержится в нем витаминов и микроэлементов, и говорить не приходится — давно известно, что для поддержания крепкого здоровья необходимо съедать одно-два яблока в день. Недаром английская пословица гласит: «Пока яблоки ешь — в услугах врача не нуждаешься».

Ингредиенты:

яблоки — 4-5 шт.;

яйца — 4 шт.;

мука — 1 стакан;

сахар — 1 стакан;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

сливочное масло — 30 г.

Приготовление

Возьмем крупные сочные яблоки, желательно одного сорта, хорошенько вымоем и дадим обсохнуть. Теперь в глубокой миске нужно взбить яйца с сахаром при помощи венчика или блендера. В эту однородную массу просеем через сито муку вместе с разрыхлителем и хорошо перемешаем получившееся тесто — оно должно быть жидким. Основа для шарлотки готова.

Пора заняться яблоками. Очистим их от кожуры, удалим сердцевину, нарежем произвольно небольшими кусочками и добавим в тесто. Форму для выпечки обильно смажем маслом и выложим, точнее, выльем в нее эту смесь. Запекать этот десерт следует при 180 градусах в течение 40 минут.

Наша шарлотка готова! Воздушная, приятно пахнущая яблоками, с легким румянцем. Достанем ее из духовки, дадим слегка остыть и нарежем порционными кусочками. А перед подачей к столу посыплем сахарной пудрой и украсим ягодами сочной осенней малины. Со свежезаваренным ароматным чаем будет очень вкусно!

Кулинарные истории

Шарлотку принято считать блюдом английской кухни. При этом большинство британцев уверены, что рецепт шарлотки появился в конце XVIII века благодаря Шарлотте Мекленбург-Стрелицкой, жене британского короля Георга III. Эта знатная особа известна тем, что покровительствовала садоводам. Может быть, поэтому на ее столе часто появлялись различные блюда из яблок. К чаю она просила подавать особый пирог, который готовился специально по ее вкусу.

При дворе же такой десерт прозвали «шарлоткой» — по имени королевы, обожавшей это лакомство. Однако многие историки кулинарии считают, что рецепт данного пирога значительно «старше». Название десерта они ведут от древнеанглийского charlyt. Точного эквивалента этого слова в русском языке нет — оно обозначает блюдо, приготовленное из взбитых яиц, сахара и молока.

Если верить этой версии, то шарлотку ели еще в V веке. Но есть и другая версия — романтическая. Когда-то очень давно один повар безнадежно влюбился в знатную красавицу Шарлотту. В связи с бедностью и низким происхождением добиться ее расположения он не имел ни малейшего шанса. Тем не менее, влюбленный решил посвятить ей свое лучшее кулинарное творение — яблочный пирог. Вот такая вкусная, но грустная история…

В XVIII-XIX веках в Россию с потоком иностранных поваров хлынули разные, но, в принципе, схожие рецепты шарлотки, которые адаптировались под местные реалии. А в начале XX века в нашей стране шарлотка превратилась в очень простой пирог с яблоками, о котором знает, пожалуй, каждая хозяйка.

Больше простых и интересных рецептов — в нашей рубрике «Вкуснота».

Подготовила Елена Векслер, на главной изображение от freepik.