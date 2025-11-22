Чем холоднее становится, тем больше усиливается аппетит, и укротить его может только по-настоящему сытное мясное блюдо, которое мы сегодня и приготовим. А будет это классическое рагу из свинины с картофелем и овощами – простое и вкусное, для всей семьи и гостей.

В новой кулинарной истории расскажем об особенностях и происхождении блюда, а также об известных рецептах рагу.

Ингредиенты:

свинина – 600 г,

картофель – 8 шт.,

сладкий перец – 1-2 шт.,

помидоры – 1-2 шт.,

лук репчатый – 1 шт.,

чеснок – 2-3 зубчика,

петрушка – несколько веточек,

тимьян – небольшой пучок,

растительное масло – 5 ст. л.,

соль, черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление

Вымоем свинину (лучше взять с жирком), обсушим и порежем крупными кубиками. Очищенный и вымытый картофель нарежем толстыми дольками. Сладкий перец, удалив плодоножку с семенами, — квадратиками. Очень красиво смотрится рагу с разноцветным перцем, — можно взять по кусочку красного, желтого и зеленого.

Теперь натрем помидоры на мелкой терке – нам нужна только мякоть в виде пюре. Лук, очистив, тонко нашинкуем, а чеснок мелко порубим. Затем измельчим листья петрушки, отложим несколько веточек тимьяна для украшения готового блюда, а с остальных снимем листочки.

Для приготовления рагу лучше использовать сотейник с толстым дном или казан — тепло в них распределяется равномерно. Вливаем в сотейник растительное масло и разогреваем 1-2 мин. Уменьшив огонь до слабого, кладем лук и тушим, перемешивая, 5 мин. – до полупрозрачности и мягкости. Добавляем к луку измельченный чеснок и прогреваем еще 30 сек., постоянно помешивая.

Как только почувствуется характерный аромат, кладем сладкий перец. Увеличиваем нагрев до среднего и готовим овощи, часто перемешивая, еще 5 мин. Теперь помещаем в сотейник мясо, снова увеличиваем огонь и обжариваем кусочки до золотистой корочки. Вливаем 500 мл горячей воды, добавляем тимьян, который прекрасно сочетается со свининой, накрываем крышкой и тушим в течение 30-35 мин., при необходимости доливая воды.

Выкладываем к мясу подготовленный картофель и сладкий перец, солим и перчим свежемолотым черным перцем. Аккуратно перемешиваем, снова накрываем и готовим еще 15 мин. Когда овощи станут мягкими, вливаем в сотейник пюре из помидоров, всыпаем половину петрушки и опять перемешиваем. Тушим рагу, пока картофель и мясо не станут мягкими. Теперь снимем сотейник с огня и оставим в тепле под крышкой еще на 5-10 мин. – блюдо настоится и его вкус станет более гармоничным.

Наше рагу готово! Ароматное, аппетитное… Раскладываем его в большие тарелки, посыпаем оставшейся зеленью петрушки, украшаем веточками тимьяна и подаем со свежим белым хлебом. Наслаждаемся неповторимым вкусом!

Кулинарные истории

Рагу – тушеное блюдо из овощей, курицы, рыбы, грибов или мяса. Название происходит от французского слова ragoûter – «возбуждать аппетит». Формат рагу вошел в мировую кулинарию из кухни Франции, но тушеные блюда похожего состава существовали в разных странах сотни лет.

В Европе аналоги варили из зайчатины и дичи, в Западной Африке – из цесарки с пряностями, а японской версией рагу даже кормили борцов сумо. В XVII в. рагу стало важной частью французской гастрономической культуры благодаря возможности объединять простые ингредиенты в изысканные и сложные блюда. Знаменитый шеф-повар Ла Варенн издал книгу «Французский повар» (1651), где почти треть рецептов была обозначена как рагу: из мяса и птицы, из рыбы и овощей, из потрохов и бобовых.

Кстати, если при готовке увеличить количество жидкости до 1 л, получится замечательное блюдо из класса «айнтопф», популярное в Западной Европе: отчасти второе, отчасти – суп, в общем, суп-соус, причем очень вкусный.

Известные рецепты рагу: французское из баранины и репы – наварен, итальянский густой мясной или рыбный соус для пасты, классика – соус болоньезе.

В России рагу появилось при Александре I и упоминается в произведениях Радищева. В советское время рагу стали называть блюдо из мяса с костями, хотя в исходном рецепте их не было.

Известно, что овощи, входящие в состав рагу, способны усиливать выработку пищеварительных соков и повышать ферментную активность. Поэтому мясные, рыбные и другие белковые блюда лучше усваиваются, если есть их с овощами.

Больше простых и интересных рецептов – в нашей рубрике «Вкуснота».

Подготовила Елена ВЕКСЛЕР, на главной изображение от freepik