Сегодня мы приготовим необычную яичницу-глазунью – по-осеннему. А отсылку ко времени года сделаем потому, что одной из главных ее составляющих будет тыква, которую принято называть «королевой осени». Что ж, к яичнице с помидорами, ветчиной и колбасой все давно привыкли, а вот такую – с тыквой – вряд ли пробовали.

Но всё поправимо, ведь, как известно, кухня – место для творческих экспериментов. Кулинарной историей о секретах яичницы тоже поделимся.

Ингредиенты:

яйца куриные – 2-3 шт.,

тыква – 250 г,

сыр твердый – 50 г,

масло сливочное – для жарки,

свежая зелень укропа и петрушки – несколько веточек,

помидоры черри – 5-6 шт.,

соль – по вкусу,

черный молотый перец – по желанию.

Приготовление

Для этого блюда лучше выбрать на рынке так называемую мускатную тыкву, отличающуюся изумительным ароматом и приятным вкусом, но, в принципе, подойдет любая, главное – чтобы не горчила. Очищаем нашу тыкву от кожуры, удаляем волокна и семечки и нарезаем ее небольшими кубиками. В сковороду кладем сливочное масло, прогреваем его, выкладываем кусочки тыквы и жарим несколько минут.

Затем подливаем чуть-чуть воды и тушим под крышкой до готовности. Готовую тыкву солим по вкусу, при желании можно поперчить. Теперь добавляем в сковородку еще масла и аккуратно вбиваем несколько куриных яиц – так, чтобы желтки остались целыми. Готовим яичницу несколько минут на медленном огне без крышки.

А в самом конце добавляем твердый сыр, натертый на крупной терке или нарезанный тонкими пластинами, который придаст нашему блюду сливочный привкус. Ну а теперь прикрываем сковородку на пару минуток крышкой, чтобы сыр слегка расплавился.

Наша глазунья по-осеннему готова! Подаем ее, посыпав свежей зеленью и украсив помидорками черри. Получилось очень гармонично, сытно и питательно!

Кулинарные истории

Яичница – одно из древнейших блюд, известных человечеству. Ее история уходит корнями в эпоху античности. Так, известно, что древние римляне готовили яйца на открытом огне, добавляя мёд, вино и специи. Упоминания о жареных яйцах есть в единственной сохранившейся древнеримской кулинарной книге Апиция, составленной в IV или начале V в. н.э. В Средневековой Европе яичница стала символом простоты и доступности, ее часто подавали с хлебом и травами.

Согласно одной из легенд, именно глазунья была изобретена в XIX веке на корабле капитана Смита. Однажды на борту судна сервировали завтрак из яиц, которые оказались слишком поджаренными, жесткими и неаппетитными. Тогда капитан приказал коку приготовить мягкую яичницу, оставив желток жидким. Название же «глазунья» (яичница с целым желтком в середине) – слово русского происхождения и, как легко догадаться, производное от «глаз». Ведь и вправду, желток в центре блюда его напоминает.

Интересно, что современное значение слова «глаз» (как часть лица) появилось в русском языке лишь с конца XVI – начала XVII века, а до этого использовалось «око». В русской кухне яичница-глазунья упоминается гораздо раньше, чем в Европе, – с XVII в. Ее готовили к праздникам, например, на Масленицу, и считали блюдом, символизирующим солнце. А яичницу с луком и салом называли «деревенской» и часто ели на завтрак.

В разных национальных кухнях блюдо обрело уникальные черты. Испанцы добавили в него картофель и перец и получилась тортилья, итальянцы создали фриттату – яичницу-омлет с добавлением различных начинок (овощей, сыра, колбасы или мяса), на Ближнем Востоке появилась шакшука – яйца томят в томатном соусе с паприкой и луком, а в Японии популярен оякодон – яичница с курицей и луком, выложенная на рис.

В русских же традициях известны яичница с груздями (грибы обжаривают с луком и заливают яйцами) и сельская (с добавлением сала, картофеля или колбасы).

Подготовила Елена Векслер, на главной: изображение от freepik