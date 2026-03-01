Сегодня предлагаем вам приготовить вкусное и полезное постное блюдо – классическое грузинское лобио.

Лобио – похлебка из фасоли, обладающая ярким вкусом и несложным процессом приготовления. Само название блюда происходит от грузинского слова, означающего «фасоль». Благодаря своей многогранности, оно прекрасно подойдет в качестве самостоятельной закуски, основного блюда или питательного гарнира.

О том, почему лобио полезно есть в пост, тоже расскажем.

Ингредиенты:

красная фасоль – 300 г,

репчатый лук – 2 шт.,

чеснок – 4 дольки,

грецкие орехи – 100 г,

растительное масло – 2–3 ст. л.,

свежая кинза – 1 пучок,

хмели-сунели – 1 ч. л.,

красный молотый перец – 1/2 ч. л.,

соль – по вкусу,

молотый кориандр – 1/2 ч. л.,

винный уксус или лимонный сок – 1 ст. л.

Приготовление:

Для начала подготовьте фасоль: промойте ее и оставьте замачиваться на 6–8 часов, в идеале – на ночь. Это значительно ускорит процесс варки и сделает бобовые более нежными.

По истечении времени замочки слейте воду, залейте фасоль свежей и варите до полного размягчения (примерно 40–45 минут), полностью покрыв ее водой. В конце процесса добавьте соль. Когда фасоль будет готова, аккуратно слейте большую часть жидкости, оставив немного для достижения желаемой консистенции блюда.

Лук очистите и измельчите. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до аппетитного золотистого оттенка. Грецкие орехи измельчите любым удобным способом (в блендере или ступке). Чеснок и свежую кинзу мелко порубите. В отдельной миске соедините измельченные орехи с чесноком. Добавьте специи: хмели-сунели, молотый кориандр, красный перец и соль. Тщательно перемешайте.

В большой сковороде объедините отваренную фасоль с обжаренным луком. Внесите орехово-чесночную смесь и всё хорошо перемешайте.

Для придания блюду пикантной кислинки добавьте винный уксус или лимонный сок. Снова перемешайте, накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне 10–15 минут. При необходимости, для регуляции густоты, подлейте немного отвара, оставшегося от варки фасоли. Готовое лобио можно украсить дополнительной порцией свежей кинзы. Подавайте блюдо в теплом или охлажденном виде с лавашем или свежим хлебом.

Полезные свойства

Лобио, благодаря своему богатому составу, может стать ценным дополнением к рациону во время поста. Сочетание фасоли, грецких орехов и других ингредиентов обеспечивает организм жизненно необходимыми питательными веществами, когда животные продукты исключены.

Основу лобио составляет фасоль, являющаяся источником растительного белка. Сложные углеводы в фасоли дарят долгое чувство насыщения и поддерживают стабильный уровень энергии, а высокое содержание клетчатки (12–19%) способствует нормализации пищеварения и выведению токсинов. Фасоль также насыщена витаминами группы B, C, фолиевой кислотой, железом, магнием, калием и другими минералами. Антиоксидантные свойства, обусловленные фенольными кислотами, флавоноидами и дубильными веществами, помогают противостоять окислительному стрессу. Низкий гликемический индекс фасоли способствует контролю уровня сахара в крови.

Грецкие орехи, часто входящие в состав лобио, добавляют постному блюду ценности. Они служат источником растительного белка и полезных жиров, в том числе омега-3 (альфа-линоленовой кислоты), поддерживающих сердечно-сосудистую систему и когнитивные функции.

Часто добавляемая в лобио кинза (кориандр) обогащает блюдо витаминами A, C, K, группы B, минералами, такими как калий, кальций, магний, железо. Терпенин, кверцетин и токоферолы в её составе проявляют антиоксидантную активность, а эфирные масла стимулируют пищеварение.

Лобио идеально подходит для поста, поскольку предоставляет растительный белок, сбалансированный комплекс витаминов, минералов и антиоксидантов, а также обеспечивает длительное чувство сытости за счет клетчатки.

Однако, при употреблении лобио следует учитывать, что фасоль может вызывать газообразование, поэтому рекомендуется вводить её в рацион постепенно. Грецкие орехи калорийны, их следует употреблять умеренно. Возможны индивидуальные аллергические реакции на компоненты блюда. Перед включением лобио в постное меню, особенно при наличии хронических заболеваний, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

