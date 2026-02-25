Новый порядок призыва обсудили на инструкторских сборах в Ростовской области

Военные комиссариаты Ростовской области готовятся к круглогодичному призыву.

На Дону состоялись инструкторско-методические сборы для председателей призывных комиссий, где детально обсудили изменения в порядке призыва на военную службу, который будет проходить в течение всего 2026 года. В мероприятии участвовали заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий, военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров, а также представители муниципальных комиссий, ДОСААФ и медицинских учреждений, информирует donland.ru.

Напомним, в соответствии с Указом Президента РФ от 29 декабря 2025 года № 998, призывная кампания текущего года продлится с 1 января по 31 декабря. Как отмечает Минобороны России, нововведения включают круглогодичное проведение призывных мероприятий, установление 30-дневного срока для явки в военкомат после получения повестки — как в традиционной, так и в электронной форме. А также ужесточение ответственности за несвоевременное сообщение об изменении места жительства, семейного положения, образования или места работы.

На территории донского региона будут работать областная и 62 муниципальные призывные комиссии, а весь процесс, включая подготовку граждан, остается на личном контроле губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

Особое внимание уделяется подготовке призывников по военно-учетным специальностям.

«Одной из основных задач является подготовка граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям в образовательных организациях регионального отделения ДОСААФ. Курсанты должны завершить обучение и сдать экзамен до завершения призывной кампании», — подчеркнул Дмитрий Водолацкий.

Планируется усилить контроль за своевременным прохождением призывниками как основного, так и дополнительного медицинского обследования.

Для справки: в 2025 году в ряды Вооруженных Сил РФ вступили около девяти тысяч жителей Ростовской области, большинство из которых проходят службу в частях Южного военного округа.

Фото из архива

